Maduro y Flores encarcelados en Brooklyn recibieron apoyo consular, según fiscalía

Nicolás Maduro y Silvia Flores, quienes permanecen detenidos en un centro de detención federal en Brooklyn, Nueva York, tras ser capturados este 3 de enero por cargos relacionados con narcotráfico, recibieron una visita consular de un representante de Venezuela, según un documento que tuvo acceso NTN24.

La información fue revelada en una carta enviada al juez federal Alvin K. Hellerstein por el fiscal del caso, Jay Clayton, en la que se detalla que el encuentro entre el funcionario consular venezolano y los acusados tuvo lugar este 30 de enero de 2026 en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

De acuerdo con la información obtenida por NTN24, el propósito de la reunión fue garantizar el acceso de Maduro y Flores a los servicios y necesidades que puedan requerir durante su proceso judicial.

El documento judicial al que tuvo acceso NTN24 señala que, en la audiencia de lectura de cargos de este 5 de enero, el tribunal ordenó que se facilitara el acceso de los detenidos a asistencia consular y se informara al tribunal una vez cumplida la diligencia.

En ese contexto, el fiscal notificó que el 30 de enero los acusados recibieron efectivamente la visita acordada.

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 en el Fuerte Tiuna, en Caracas, durante una operación de las fuerzas especiales estadounidenses, y posteriormente trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo y delitos relacionados con tráfico de drogas, entre otros.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, ambos se declararon inocentes de los cargos que se les imputan.

La próxima audiencia en el caso fue reprogramada para el 26 de marzo de 2026, después de que la Fiscalía y la defensa acordaran una extensión para la revisión de pruebas y preparación de argumentos legales, decisión que fue aceptada por el juez Hellerstein.

Aunque la visita consular está prevista como parte de los derechos de cualquier reo extranjero bajo convenios internacionales, abogados penalistas consultados por NTN24 sostienen que otras formas de asistencia, como llamadas telefónicas regulares, no constituyen un derecho constitucional garantizado, sino que pueden considerarse más bien prerrogativas discrecionales para determinados detenidos.