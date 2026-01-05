Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables en tribunal federal de Nueva York

<b>El presidente de Venezuela Nicolás Maduro</b> y su esposa, <b>Cilia Flores</b>, se declararon inocentes este 5 de enero de 2026 durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de <b>Nueva York según CNN</b>, donde enfrentan cargos relacionados con <b>narcoterrorismo</b>, en un proceso que marca un punto de quiebre para el chavismo y la política regional.Según la cadena estadounidense, Maduro afirmó que<b> sigue siendo el 'presidente' de Venezuela</b> y que <b>fue detenido en su casa en Caracas. </b><b>NOTA EN DESARROLLO</b>