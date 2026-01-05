  1. Inicio
Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables en tribunal federal de Nueva York

Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero de 2026 en Venezuela y trasladado a una cárcel federal en Estados Unidos.
Por
Darine Waked
  • 05/01/2026 12:33
El exmandatario venezolano y su esposa comparecieron ante un juez estadounidense, rechazaron los cargos y enfrentan un proceso judicial con implicaciones políticas y diplomáticas regionales

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes este 5 de enero de 2026 durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Nueva York según CNN, donde enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, en un proceso que marca un punto de quiebre para el chavismo y la política regional.

Según la cadena estadounidense, Maduro afirmó que sigue siendo el “presidente” de Venezuela y que fue detenido en su casa en Caracas.

NOTA EN DESARROLLO

