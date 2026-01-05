Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables en tribunal federal de Nueva York

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes este 5 de enero de 2026 durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Nueva York según CNN, donde enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, en un proceso que marca un punto de quiebre para el chavismo y la política regional.

Según la cadena estadounidense, Maduro afirmó que sigue siendo el “presidente” de Venezuela y que fue detenido en su casa en Caracas.

NOTA EN DESARROLLO