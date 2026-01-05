Juicio de Nicolás Maduro en EE.UU.: cargos, juez y qué puede pasar

El juicio contra Nicolás Maduro entra hoy, 5 de enero, en una fase clave en Nueva York, donde el mandatario venezolano enfrenta acusaciones federales por narco-terrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra, según el pliego presentado por la Fiscalía de Estados Unidos. La audiencia está fijada para las 12:00 del mediodía en una corte federal.

El proceso será presidido por el juez Alvin Hellerstein, magistrado federal de 92 años, quien tendrá a su cargo la conducción del caso en uno de los tribunales más relevantes del sistema judicial estadounidense. De acuerdo con la agenda del tribunal, Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, también está prevista para comparecer ante la corte el mismo día.

Las acusaciones se sustentan en el Título 21, Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos, que regula los delitos de narco-terrorismo, y colocan el proceso en el centro de la atención internacional por sus implicaciones legales, políticas y diplomáticas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los delitos imputados tienen efectos directos en su territorio, particularmente por el destino de las drogas y el uso de rutas internacionales controladas por organizaciones criminales.

Bajo este argumento, la justicia federal de Estados Unidos se atribuye jurisdicción para conocer el caso, aun cuando los hechos señalados habrían ocurrido fuera de su territorio.

El desarrollo del juicio podría derivar en distintos escenarios, entre ellos:

- La continuación del proceso judicial bajo la jurisdicción estadounidense

- Nuevas acciones legales y solicitudes internacionales

- Un incremento de la presión diplomática entre Washington y Caracas

- Pronunciamientos oficiales del Gobierno venezolano, que ha rechazado reiteradamente las acusaciones y las califica como una persecución política

Desde Estados Unidos, las autoridades insisten en que se trata de un proceso estrictamente judicial, basado en legislación federal vigente.

El juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York tiene implicaciones legales, políticas y diplomáticas, en un contexto de tensiones históricas entre ambos países.

La atención internacional permanece centrada en el desarrollo de la audiencia de este 5 de enero, así como en las decisiones que adopte la corte federal bajo la conducción del juez Alvin Hellerstein.