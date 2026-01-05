Las 10 claves del día en Panamá y el mundo | 5 de enero

Este lunes 5 de enero se desarrolla en Nueva York el juicio contra Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de delitos de narco-terrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de guerra, en un proceso que ha generado repercusiones diplomáticas a nivel global.

—El Gobierno de Panamá fijó postura oficial tras la captura de Nicolás Maduro, reiterando su llamado al respeto del derecho internacional, la soberanía de los Estados y la solución de controversias por vías multilaterales, ante el aumento de la tensión regional.

—El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió respetar la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados, al advertir sobre una posible intensificación de la inestabilidad en Venezuela y su impacto en la región.

—Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, donde el proceso está a cargo del juez Alvin Hellerstein, en un caso considerado histórico por tratarse de un exjefe de Estado acusado bajo leyes de narco-terrorismo.

—Maduro contrató al abogado estadounidense Barry Pollack, reconocido penalista que participó en la defensa de Julian Assange, para asumir su defensa en las causas por narcotráfico que enfrenta en los tribunales federales de Estados Unidos.

—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba está “a punto de caer”, asegurando que la isla atraviesa una situación crítica tras la pérdida del respaldo económico venezolano y descartando una intervención militar directa.

—Colombia elevó la situación de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU, alertando sobre el impacto regional del proceso judicial contra Maduro y solicitando un abordaje multilateral.

—Autoridades panameñas evalúan posibles efectos migratorios y de seguridad derivados de la crisis venezolana y del incremento de la tensión diplomática en América Latina.

—Los mercados internacionales reaccionaron con volatilidad, especialmente en el sector energético, ante la incertidumbre sobre el futuro político y económico de Venezuela.

—Suiza ordenó bloquear con efecto inmediato cualquier activo que pueda estar vinculado a Nicolás Maduro y su círculo en el país alpino, como medida preventiva para impedir la fuga de capitales en medio de la crisis legal y política del exmandatario venezolano.

—El actor Timothée Chalamet fue galardonado como Mejor Actor en los Critics Choice Awards por su papel protagónico en la película Dune: Parte Dos, consolidando su estatus como una de las principales figuras del cine contemporáneo.