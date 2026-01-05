Las 10 claves del día en Panamá y el mundo | 5 de enero

Este lunes 5 de enero se desarrolla en <b>Nueva York</b> el juicio contra <b>Nicolás Maduro</b>, acusado por la justicia estadounidense de delitos de narco-terrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de guerra, en un proceso que ha generado repercusiones diplomáticas a nivel global.—<b>El Gobierno de Panamá</b> fijó postura oficial tras la captura de <b>Nicolás Maduro</b>, reiterando su llamado al respeto del derecho internacional, la soberanía de los Estados y la solución de controversias por vías multilaterales, ante el aumento de la tensión regional.—<b>El secretario general de la ONU, António Guterres</b>, pidió respetar la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados, al advertir sobre una posible intensificación de la inestabilidad en <b>Venezuela </b>y su impacto en la región.—<b>Nicolás Maduro</b> y su esposa, <b>Cilia Flores</b>, comparecieron este lunes ante un tribunal federal en <b>Nueva York</b>, donde el proceso está a cargo del juez <b>Alvin Hellerstein</b>, en un caso considerado histórico por tratarse de un exjefe de Estado acusado bajo leyes de narco-terrorismo.—<b>Maduro </b>contrató al abogado estadounidense <b>Barry Pollack</b>, reconocido penalista que participó en la defensa de <b>Julian Assange</b>, para asumir su defensa en las causas por narcotráfico que enfrenta en los tribunales federales de <b>Estados Unidos</b>.—<b>El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>, afirmó que <b>Cuba</b> está 'a punto de caer', asegurando que la isla atraviesa una situación crítica tras la pérdida del respaldo económico venezolano y descartando una intervención militar directa.—<b>Colombia</b> elevó la situación de <b>Venezuela </b>al <b>Consejo de Seguridad de la ONU</b>, alertando sobre el impacto regional del proceso judicial contra <b>Maduro </b>y solicitando un abordaje multilateral.—Autoridades panameñas evalúan posibles efectos migratorios y de seguridad derivados de la crisis venezolana y del incremento de la tensión diplomática en<b> América Latina</b>.—Los mercados internacionales reaccionaron con volatilidad, especialmente en el sector energético, ante la incertidumbre sobre el futuro político y económico de <b>Venezuela</b>.—<b>Suiza </b>ordenó <b>bloquear con efecto inmediato cualquier activo que pueda estar vinculado a Nicolás Maduro y su círculo en el país alpino</b>, como medida preventiva para impedir la fuga de capitales en medio de la crisis legal y política del exmandatario venezolano.—El actor <b>Timothée Chalamet</b> fue galardonado como <b>Mejor Actor en los Critics Choice Awards</b> por su papel protagónico en la película <i><b>Dune: Parte Dos</b></i>, consolidando su estatus como una de las principales figuras del cine contemporáneo.