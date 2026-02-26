Mulino sobre reuniones con directivos de PPC: ‘Lo que encontramos fue arrogancia’

<b>El presidente de Panamá, José Raúl Mulino</b>, afirmó este jueves 26 de febrero que <b>las reuniones sostenidas con directivos de Panama Ports Company (PPC) en Estados Unidos estuvieron marcadas por una actitud de 'arrogancia' por parte de la empresa</b>, en medio de los intentos del gobierno por encontrar una solución al conflicto contractual antes del fallo de la <b>Corte Suprema de Justicia</b>.Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario señaló que el <b>Ejecutivo </b>sostuvo encuentros con altos ejecutivos de la concesionaria durante aproximadamente un año, con el objetivo de buscar una fórmula que permitiera resolver la situación de los <b>puertos de Balboa y Cristóbal</b>.'De varias reuniones con altos ejecutivos en <b>Nueva York</b> y en <b>Washington</b>, con el ánimo de buscar una fórmula que permitiese resolver este problema, lo único que encontramos fue arrogancia', declaró.<b>Mulino</b> enfatizó que el gobierno no cedería ante presiones externas y defendió las decisiones adoptadas tras el fallo judicial que dejó sin efecto el contrato de concesión.'A nosotros nadie nos va a patear fuera de los fuertes. A nosotros nadie nos va a sacar de los fuertes. Se equivocaron de presidente y de gobierno, porque aquí se hace lo que se tiene que hacer', sostuvo.El mandatario también cuestionó a sectores políticos que ahora exigen explicaciones sobre el proceso, señalando que durante años no mostraron preocupación por la operación de la empresa en el país.'<b>Esa empresa hizo y deshizo en Panamá por décadas desde que llegó a este país</b>', afirmó.<b>Mulino</b> indicó que el gobierno panameño ha mantenido comunicación formal con la <b>República Popular China</b> a través de la embajadora en <b>Panamá</b>, a quien —según explicó— se le han transmitido mensajes para desmentir lo que calificó como exageraciones sobre la situación.'El único contacto oficial con el gobierno chino es<b> la embajadora de China en Panamá</b>, y se le ha transmitido desmintiendo todas esas exageraciones', dijo.El presidente reconoció que el escenario más complejo para el gobierno era que la <b>Corte Suprema</b> declarara inconstitucional el contrato, pero aseguró que el país se preparó con anticipación para actuar en beneficio del sistema portuario y del prestigio internacional de Panamá.'Por un año vimos muchísimas opciones, nunca descartando qué pasaría si la Corte... lamentablemente —digo lamentablemente porque era el más difícil— llegamos a lo que llegamos y nos preparamos para hacer lo que hemos hecho en beneficio del país', expresó.Las declaraciones se producen en medio de la transición estatal de <b>los puertos de Balboa y Cristóbal</b> tras la decisión judicial que anuló la concesión vigente desde 1997.