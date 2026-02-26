Mulino sobre reuniones con directivos de PPC: ‘Lo que encontramos fue arrogancia’

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este jueves 26 de febrero que las reuniones sostenidas con directivos de Panama Ports Company (PPC) en Estados Unidos estuvieron marcadas por una actitud de “arrogancia” por parte de la empresa, en medio de los intentos del gobierno por encontrar una solución al conflicto contractual antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario señaló que el Ejecutivo sostuvo encuentros con altos ejecutivos de la concesionaria durante aproximadamente un año, con el objetivo de buscar una fórmula que permitiera resolver la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

“De varias reuniones con altos ejecutivos en Nueva York y en Washington, con el ánimo de buscar una fórmula que permitiese resolver este problema, lo único que encontramos fue arrogancia”, declaró.

Mulino enfatizó que el gobierno no cedería ante presiones externas y defendió las decisiones adoptadas tras el fallo judicial que dejó sin efecto el contrato de concesión.

“A nosotros nadie nos va a patear fuera de los fuertes. A nosotros nadie nos va a sacar de los fuertes. Se equivocaron de presidente y de gobierno, porque aquí se hace lo que se tiene que hacer”, sostuvo.

El mandatario también cuestionó a sectores políticos que ahora exigen explicaciones sobre el proceso, señalando que durante años no mostraron preocupación por la operación de la empresa en el país.

“Esa empresa hizo y deshizo en Panamá por décadas desde que llegó a este país”, afirmó.

Mulino indicó que el gobierno panameño ha mantenido comunicación formal con la República Popular China a través de la embajadora en Panamá, a quien —según explicó— se le han transmitido mensajes para desmentir lo que calificó como exageraciones sobre la situación.

“El único contacto oficial con el gobierno chino es la embajadora de China en Panamá, y se le ha transmitido desmintiendo todas esas exageraciones”, dijo.

El presidente reconoció que el escenario más complejo para el gobierno era que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato, pero aseguró que el país se preparó con anticipación para actuar en beneficio del sistema portuario y del prestigio internacional de Panamá.

“Por un año vimos muchísimas opciones, nunca descartando qué pasaría si la Corte... lamentablemente —digo lamentablemente porque era el más difícil— llegamos a lo que llegamos y nos preparamos para hacer lo que hemos hecho en beneficio del país”, expresó.

Las declaraciones se producen en medio de la transición estatal de los puertos de Balboa y Cristóbal tras la decisión judicial que anuló la concesión vigente desde 1997.