Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 26 de febrero

Japón apuesta por Puerto Armuelles

Inversionistas japoneses invertirán en el desarrollo del puerto en Chiriquí, reforzando la estrategia logística de Panamá y abriendo nuevas oportunidades de empleo en el occidente del país.

El Canal vuelve al centro del pulso con China

El presidente afirmó que China necesita a Panamá por el Canal y la Zona Libre de Colón, en medio de tensiones tras decisiones judiciales que impactan los intereses portuarios chinos.

Educación con baja ejecución presupuestaria

El Ministerio de Educación registra la menor ejecución en inversión, según datos del MEF, lo que podría retrasar mejoras en infraestructura escolar y proyectos clave.

Maduro sin fondos para su abogado en Estados Unidos

Washington bloqueó que el Gobierno venezolano pague la defensa legal de Nicolás Maduro, complicando su situación judicial y aumentando la tensión diplomática.

Proyecto de Ley 374 reabre debate sobre revisión de sentencias

El proyecto de ley No. 374 buscaba modificar el Código Judicial y el Código Procesal Penal para permitir revisar sentencias firmes cuando hubiera violación de derechos fundamentales y al debido proceso, pero quedó pendiente tras un choque en la Comisión de Gobierno.