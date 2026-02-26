Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 26 de febrero

<b>Japón apuesta por Puerto Armuelles</b>Inversionistas japoneses invertirán en el desarrollo del puerto en Chiriquí, reforzando la estrategia logística de Panamá y abriendo nuevas oportunidades de empleo en el occidente del país.<b>El Canal vuelve al centro del pulso con China</b>El presidente afirmó que China necesita a Panamá por el Canal y la Zona Libre de Colón, en medio de tensiones tras decisiones judiciales que impactan los intereses portuarios chinos.<b>Educación con baja ejecución presupuestaria</b>El Ministerio de Educación registra la menor ejecución en inversión, según datos del MEF, lo que podría retrasar mejoras en infraestructura escolar y proyectos clave.<b>Maduro sin fondos para su abogado en Estados Unidos</b>Washington bloqueó que el Gobierno venezolano pague la defensa legal de Nicolás Maduro, complicando su situación judicial y aumentando la tensión diplomática.<b>Proyecto de Ley 374 reabre debate sobre revisión de sentencias</b>El proyecto de ley No. 374 buscaba modificar el <b>Código Judicial </b>y el <b>Código Procesal Penal</b> para permitir revisar sentencias firmes cuando hubiera violación de derechos fundamentales y al debido proceso, pero quedó pendiente tras un choque en la Comisión de Gobierno.