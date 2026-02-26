  1. Inicio
Sorteo del Gordito del Zodíaco será este 27 de febrero: ¿cuánto paga el premio mayor?

Por
Emiliana Tuñón
  • 26/02/2026 13:08
La Lotería Nacional recordó que los billetes del Gordito del Zodíaco deben conservarse en buen estado para validar premios.

La Lotería Nacional de Panamá anunció que el Gordito del Zodíaco del signo Acuario se realizará el viernes 27 de febrero, a las 3:00 p.m., como parte de los sorteos especiales de fin de año. El costo del billete para este sorteo será de 2 balboas, según detalló la entidad.

La institución reiteró la importancia de conservar el billete en buen estado, ya que cualquier deterioro podría impedir que el premio sea validado. Los ganadores deberán acudir a las oficinas de la Lotería Nacional para realizar el cobro correspondiente.

El Gordito del Zodíaco y su esperado premio mayor

El ganador del premio principal recibirá 1,004,000 balboas, siempre que su billete coincida con los cuatro números del primer premio, además de la serie y el folio. En caso de acertar únicamente los cuatro números, pero sin la serie ni el folio, el premio será de 4,000 balboas.

La Lotería también recordó los montos que aplican en caso de coincidencias parciales:

Tres primeras y tres últimas cifras: 60.00 balboas

Dos primeras y dos últimas cifras: 4.00 balboas

Última cifra: 1.00 balboa

