Sorteo del Gordito del Zodíaco será este 27 de febrero: ¿cuánto paga el premio mayor?

El ganador del premio principal recibirá 1,004,000 balboas, siempre que su billete coincida con los cuatro números del primer premio, además de la serie y el folio. En caso de acertar únicamente los cuatro números, pero sin la serie ni el folio, el premio será de 4,000 balboas.La Lotería también recordó los montos que aplican en caso de coincidencias parciales:<b>Tres primeras y tres últimas cifras:</b> 60.00 balboas<b>Dos primeras y dos últimas cifras:</b> 4.00 balboas<b>Última cifra:</b> 1.00 balboa