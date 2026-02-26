Panamá avanza en gestiones para acoger los premios Billboard Latinos

El alcalde de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a></b>, informó a través de sus redes sociales que este jueves 26 de febrero sostendría una reunión de seguimiento con directivos de los p<b><a href="/tag/-/meta/premios-billboard">remios Billboard de la Música Latina</a></b>, como parte de las gestiones para que la capital panameña sea sede del evento.Mizrachi ya había manifestado su interés en atraer los Latin Billboard a la ciudad, luego de la realización de los Premios Juventud 2025 en Panamá. En octubre pasado sostuvo un primer acercamiento con el CEO de Billboard, en el marco de estas aspiraciones.<i><b>'Tenemos una reunión bastante prometedora el día de mañana. Se trata del seguimiento a la primera reunión que sostuvimos con los Latin Billboard. Venimos de noche a Miami y, con suerte, mañana regresamos a Panamá con algo bueno en las manos', </b></i>expresó el alcalde en un video difundido en sus plataformas digitales.La reunión forma parte de los esfuerzos de la Alcaldía para posicionar a Panamá como sede de grandes eventos internacionales y fortalecer su proyección en la industria musical latina.