Panamá avanza en gestiones para acoger los premios Billboard Latinos

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, informó a través de sus redes sociales que este jueves 26 de febrero sostendría una reunión de seguimiento con directivos de los premios Billboard de la Música Latina, como parte de las gestiones para que la capital panameña sea sede del evento.

Mizrachi ya había manifestado su interés en atraer los Latin Billboard a la ciudad, luego de la realización de los Premios Juventud 2025 en Panamá.

En octubre pasado sostuvo un primer acercamiento con el CEO de Billboard, en el marco de estas aspiraciones.

“Tenemos una reunión bastante prometedora el día de mañana. Se trata del seguimiento a la primera reunión que sostuvimos con los Latin Billboard. Venimos de noche a Miami y, con suerte, mañana regresamos a Panamá con algo bueno en las manos”, expresó el alcalde en un video difundido en sus plataformas digitales.

La reunión forma parte de los esfuerzos de la Alcaldía para posicionar a Panamá como sede de grandes eventos internacionales y fortalecer su proyección en la industria musical latina.