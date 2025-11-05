  1. Inicio
La invitación irónica del alcalde Mizrachi a los neoyorquinos para que se muden a Panamá

Mayer Mizrachi invita a los neoyorquinos a mudarse a Panamá en lugar de Miami. @mayer
Emiliana Tuñón
  05/11/2025
El motivo de la invitación de Mizrachi, de origen judío, es que algunos sectores de la sociedad de Nueva York expresaron sus quejas porque Zohran Mamdani, origen musulmán, fue elegido alcalde este 4 de noviembre.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, extendió una invitación a los neoyorquinos que consideran mudarse a Miami para que evalúen a Panamá como una alternativa atractiva.

La razón de la invitación de Mizrachi, de origen judío, es que algunos sectores de la sociedad de Nueva York expresaron sus quejas en las redes sociales porque Zohran Mamdani, origen musulmán, fue elegido alcalde la noche de este martes este 4 de noviembre.

A través de su cuenta en X, Mizrachi destacó las ventajas competitivas del país: una economía dolarizada, un entorno favorable a los negocios y la inversión, seguridad, diversidad cultural y una carga tributaria más baja que en Florida, incluyendo la exención de impuestos sobre ingresos extranjeros, dividendos y ganancias de capital.

“¡Hola, neoyorquinos! Si están pensando en mudarse a Miami, consideren Panamá: somos un país dolarizado, favorable a los negocios, al capitalismo y a Estados Unidos; un lugar seguro y acogedor para personas de todas las culturas y religiones. Los impuestos son más bajos que en Florida. No hay impuestos sobre ingresos extranjeros, dividendos ni ganancias de capital”, escribió Mizrachi en su cuenta de X.

