Los retos que deberá enfrentar Zohran Mamdani tras obtener la alcaldía de Nueva York

Aunque su nombre empieza a resonar en el panorama nacional, muchos estadounidenses aún desconocen quién es Mamdani. Según una encuesta de <b>CBS</b>, el 46% del público aseguró no haber seguido las elecciones municipales. Esa falta de exposición representa tanto un desafío como una oportunidad para el nuevo alcalde, que deberá definir su identidad antes de que lo hagan sus adversarios.Analistas anticipan que el presidente <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/busquedas/-/search/donald%20trump/false/false/19831105/20251105/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1" target="_blank">Donald Trump</a></b> buscará convertirlo en su contraparte ideológica, en una confrontación que podría otorgarle a Mamdani una visibilidad sin precedentes.De momento, el joven líder inicia su gestión con el respaldo de una generación que ve en él la posibilidad de una política más humana, participativa e inclusiva.