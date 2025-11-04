Trump arremete contra candidato musulmán a la alcaldía de Nueva York y lo llama ‘odiador de judíos’

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/busquedas/-/search/donald%20trump/false/false/19831104/20251104/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1" target="_blank">El presidente de Estados Unidos Donald Trump</a></b> atacó públicamente el martes al político musulmán <b>Zohran Mamdani</b>, quien aspira a convertirse en <b>alcalde de Nueva York</b>, al calificarlo de 'odiador de judíos' y advertir que la comunidad judía no debería votar por él.'¡Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un comprobado y confeso ODIADOR de JUDÍOS, es una persona estúpida!', escribió Trump en su plataforma social <b>Truth Social</b>, en uno de sus mensajes más virulentos contra un candidato local.Según reportó la <b>Agencia France-Presse (AFP)</b>, Mamdani, de <b>34 años</b>, nació en <b>Uganda</b> en una familia de origen <b>indio</b> y posteriormente se <b>naturalizó estadounidense</b>. Se define abiertamente como <b>socialista</b> y ha centrado su campaña en <b>reducir los costos de vida</b> para los ciudadanos comunes de Nueva York.Hasta ahora, el aspirante no ha respondido directamente al ataque, aunque sus colaboradores afirmaron a medios locales que el comentario de Trump constituye un intento de <b>'demonizar a las minorías musulmanas y progresistas'</b> en plena contienda electoral.