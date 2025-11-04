Trump arremete contra candidato musulmán a la alcaldía de Nueva York y lo llama ‘odiador de judíos’

El presidente de Estados Unidos Donald Trump atacó públicamente el martes al político musulmán Zohran Mamdani, quien aspira a convertirse en alcalde de Nueva York, al calificarlo de “odiador de judíos” y advertir que la comunidad judía no debería votar por él.

“¡Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un comprobado y confeso ODIADOR de JUDÍOS, es una persona estúpida!”, escribió Trump en su plataforma social Truth Social, en uno de sus mensajes más virulentos contra un candidato local.

Según reportó la Agencia France-Presse (AFP), Mamdani, de 34 años, nació en Uganda en una familia de origen indio y posteriormente se naturalizó estadounidense. Se define abiertamente como socialista y ha centrado su campaña en reducir los costos de vida para los ciudadanos comunes de Nueva York.

Hasta ahora, el aspirante no ha respondido directamente al ataque, aunque sus colaboradores afirmaron a medios locales que el comentario de Trump constituye un intento de “demonizar a las minorías musulmanas y progresistas” en plena contienda electoral.