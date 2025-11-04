Zohran Mamdani busca la alcaldía de Nueva York mientras Trump amenaza con recortarle fondos federales

El legislador estatal <b>Zohran Mamdani</b>, de <b>34 años</b>, acudió este martes a emitir su voto en unas elecciones consideradas cruciales para el futuro de <b>Nueva York</b>.Conocido por su identidad <b>musulmana y socialista</b>, el político se perfila como el <b>favorito en los sondeos</b> para dirigir la ciudad más poblada de Estados Unidos, según la firma <b>AtlasIntel</b>, que le otorga un <b>41% de intención de voto</b>, siete puntos por encima de su más cercano rival.Su campaña ha captado atención nacional e internacional al presentarse como un <b>contrapeso progresista</b> frente a la retórica confrontativa del presidente <b>Donald Trump</b>, quien ha amenazado con <b>reducir fondos federales</b> si Mamdani llega al poder.