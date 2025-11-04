Zohran Mamdani busca la alcaldía de Nueva York mientras Trump amenaza con recortarle fondos federales

El legislador estatal Zohran Mamdani, de 34 años, acudió este martes a emitir su voto en unas elecciones consideradas cruciales para el futuro de Nueva York. Conocido por su identidad musulmana y socialista, el político se perfila como el favorito en los sondeos para dirigir la ciudad más poblada de Estados Unidos, según la firma AtlasIntel, que le otorga un 41% de intención de voto, siete puntos por encima de su más cercano rival. Su campaña ha captado atención nacional e internacional al presentarse como un contrapeso progresista frente a la retórica confrontativa del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con reducir fondos federales si Mamdani llega al poder.

“Nuestro tiempo ha llegado”

Tras acudir a las urnas, Mamdani se mostró emocionado por el respaldo ciudadano: “Hoy es el día con el que hemos soñado por más de un año. Esta sigue siendo la misma campaña que iniciamos el 23 de octubre: una que busca transformar la ciudad más cara del país en un lugar asequible para todos”. El candidato agradeció a los más de 100,000 voluntarios que lo acompañan y afirmó que Nueva York “se encuentra al borde de una nueva era”. “Tenemos hasta las nueve de la noche para decir que nuestro tiempo ha llegado”, expresó, aludiendo a su compromiso con los inquilinos, las familias trabajadoras y quienes han debido abandonar la ciudad por el aumento del costo de vida.

Respuesta a las amenazas de Trump

Consultado sobre las advertencias del presidente Trump de retener apoyo federal, Mamdani respondió con firmeza: “Trataré sus palabras como lo que son: declaraciones, no leyes. Nueva York necesita un alcalde que defienda a su gente, no que se someta al poder federal”. Aseguró que, de ganar, recurrirá a todas las vías legales para garantizar los recursos que le corresponden a la ciudad. “No seré intimidado por Trump ni por nadie”, añadió el aspirante.

Un liderazgo que representa diversidad

Durante el fin de semana, Mamdani recorrió barrios de Queens, Brooklyn y el Bronx, donde conversó con jóvenes y comunidades migrantes. De resultar electo, se convertirá en el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York, una urbe marcada por su diversidad cultural y su papel como refugio de inmigrantes. Analistas políticos coinciden en que Mamdani encarna una nueva generación del progresismo demócrata, con propuestas enfocadas en vivienda pública, transporte accesible, justicia económica y sostenibilidad urbana. Su discurso, de tono empático y social, ha resonado entre trabajadores, arrendatarios y estudiantes, sectores que reclaman un modelo de ciudad más equitativo.

Participación récord en las urnas