Alcalde Mayer Mizrachi busca convertir a Panamá en un referente de Año Nuevo

El alcalde de la ciudad capital, Mayer Mizrachi, propuso la creación de un evento anual para celebrar el Año Nuevo con el objetivo de posicionar a Panamá como un destino turístico internacional, similar al desfile navideño que se realiza cada año en la capital.

La iniciativa fue dada a conocer a través de su cuenta en la red social X, donde el alcalde señaló que Panamá necesita convertirse en un destino de Año Nuevo y anunció la creación de un nuevo evento anual enfocado en esta celebración. Según explicó, la propuesta busca no solo atraer visitantes, sino también ofrecer a los ciudadanos una opción organizada para despedir el año.

“Panama necesita ser destino de año nuevo. Para ello crearemos un nuevo evento anual como se ha vuelto el desfile, pero en celebración del año nuevo. Esto no solo le dará un atractivo turístico a la ciudad sino algo que hacer a los ciudadanos en para celebrar el año nuevo”, escribió Mizrachi.

La publicación estuvo acompañada de una imagen generada por inteligencia artificial que muestra una representación de la celebración en la Cinta Costera, uno de los principales espacios públicos de la ciudad.