Desfile de Navidad será el 14 de diciembre: Todos los detalles del evento

El esperado Desfile de Navidad se llevará a cabo este 14 de diciembre en Calle 50, con una producción más amplia que la del año pasado, según confirmó el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi.

En una entrevista a Telemetro Reporta, el alcalde detalló que el evento contará con 28 carrozas y 30 bandas musicales, incluyendo agrupaciones internacionales. Además, el espectáculo tendrá cobertura nacional e internacional, reforzando su alcance como uno de los eventos festivos más esperados del año.

Mizrachi destacó que este año se ha generado “un espíritu de competencia sana” entre las empresas participantes, ya que cada una busca destacar con su propia carroza dentro del desfile. También recordó que, en años anteriores, el evento era completamente contratado por la Alcaldía, lo que representaba un gasto millonario. Ahora, la empresa privada participa voluntariamente, asumiendo sus costos e inversiones, lo que, según el alcalde, eleva la calidad del espectáculo y lo convierte en “una experiencia inolvidable”.