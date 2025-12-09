  1. Inicio
Desfile de Navidad será el 14 de diciembre: Todos los detalles del evento

Mizrachi destacó que este año se ha generado ‘un espíritu de competencia sana’.
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/12/2025 12:34
La Alcaldía confirmó que el desfile navideño de este 14 de diciembre será más grande que el del año pasado.

El esperado Desfile de Navidad se llevará a cabo este 14 de diciembre en Calle 50, con una producción más amplia que la del año pasado, según confirmó el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi.

En una entrevista a Telemetro Reporta, el alcalde detalló que el evento contará con 28 carrozas y 30 bandas musicales, incluyendo agrupaciones internacionales. Además, el espectáculo tendrá cobertura nacional e internacional, reforzando su alcance como uno de los eventos festivos más esperados del año.

Mizrachi destacó que este año se ha generado “un espíritu de competencia sana” entre las empresas participantes, ya que cada una busca destacar con su propia carroza dentro del desfile. También recordó que, en años anteriores, el evento era completamente contratado por la Alcaldía, lo que representaba un gasto millonario. Ahora, la empresa privada participa voluntariamente, asumiendo sus costos e inversiones, lo que, según el alcalde, eleva la calidad del espectáculo y lo convierte en “una experiencia inolvidable”.

La Alcaldía anuncia restricciones para el Desfile de Navidad

La Alcaldía de Panamá informó sobre las medidas que regirán durante el desfile “Ciudad de las Estrellas”, programado igualmente para el domingo 14 de diciembre en Calle 50.

Entre las disposiciones destacan:

Prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas a lo largo de la ruta del desfile. Solo podrán venderlas los comercios adyacentes que cuenten con permiso, como supermercados, abarroterías y minisúper.

Prohibición del comercio ambulante sin autorización municipal.

Prohibición del uso de fogones y tanques de gas sin permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Prohibición de venta y uso de fuegos pirotécnicos en toda la ruta e inmediaciones del recorrido.

Las infracciones a estas normas serán sancionadas con multas entre B/.500 y B/.1,000.

