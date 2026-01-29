Lotería Nacional realizará el primer Gordito del Zodiaco 2026 este viernes 30 de enero

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que este viernes 30 de enero se realizará el primer Gordito del Zodiaco del año 2026, correspondiente al signo Capricornio, como parte del calendario de sorteos especiales programados para este año.

El sorteo se llevará a cabo a las 3:00 p.m. y el costo del billete será de 2 balboas, según detalló la institución.

La entidad reiteró a los participantes la importancia de conservar el billete en buen estado, ya que cualquier daño o deterioro podría impedir la validación del premio. Asimismo, indicó que los ganadores deberán acudir a las oficinas de la Lotería Nacional para realizar el cobro correspondiente, cumpliendo con los requisitos establecidos.