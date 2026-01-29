  1. Inicio
Lotería Nacional realizará el primer Gordito del Zodiaco 2026 este viernes 30 de enero

La Lotería Nacional lanza el primer Gordito del Zodiaco del año 2026
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/01/2026 11:12
Este viernes se juega el primer Gordito del Zodiaco del año, correspondiente al signo Capricornio.

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que este viernes 30 de enero se realizará el primer Gordito del Zodiaco del año 2026, correspondiente al signo Capricornio, como parte del calendario de sorteos especiales programados para este año.

El sorteo se llevará a cabo a las 3:00 p.m. y el costo del billete será de 2 balboas, según detalló la institución.

La entidad reiteró a los participantes la importancia de conservar el billete en buen estado, ya que cualquier daño o deterioro podría impedir la validación del premio. Asimismo, indicó que los ganadores deberán acudir a las oficinas de la Lotería Nacional para realizar el cobro correspondiente, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Lotería Nacional de Panamá explica cómo ganar el premio mayor del Gordito del Zodiaco

El ganador del premio principal recibirá 1,004,000 balboas, siempre que su billete coincida con los cuatro números del primer premio, además de la serie y el folio. En caso de acertar únicamente los cuatro números, pero sin la serie ni el folio, el premio será de 4,000 balboas.

La Lotería también recordó los montos que aplican en caso de coincidencias parciales:

Tres primeras y tres últimas cifras: 60.00 balboas

Dos primeras y dos últimas cifras: 4.00 balboas

Última cifra: 1.00 balboa

