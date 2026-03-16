Bolsonaro mejora tras neumonía, pero sigue hospitalizado

Fotografía de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE
Lourdes García Armuelles
  • 16/03/2026 16:51
Evoluciona sin necesidad de soporte respiratorio y recibe fisioterapia respiratoria y motora para acelerar el proceso de rehabilitación

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 70 años, continúa hospitalizado en Brasilia tras haber sido ingresado el pasado 13 de marzo por una neumonía bacteriana.

Aunque su estado de salud aún requiere atención médica constante, en las últimas horas se han reportado avances significativos en su recuperación.

Según el parte médico, Bolsonaro fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una de cuidados semiintensivos, tras mostrar una reducción en los marcadores inflamatorios y una recuperación de la función renal.

Además, evoluciona sin necesidad de soporte respiratorio y recibe fisioterapia respiratoria y motora para acelerar el proceso de rehabilitación.

Su esposa, Michelle Bolsonaro, confirmó la mejoría a través de redes sociales, destacando que el expresidente se encuentra más estable. Sin embargo, los médicos subrayaron que todavía no hay previsión de alta y que seguirá bajo monitoreo clínico intensivo.

Bolsonaro cumple condena por golpismo y fue trasladado desde prisión al hospital luego de presentar síntomas de indisposición. Su evolución es seguida de cerca tanto por sus familiares como por las autoridades brasileñas.

