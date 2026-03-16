Bolsonaro mejora tras neumonía, pero sigue hospitalizado

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 70 años, continúa hospitalizado en Brasilia tras haber sido ingresado el pasado 13 de marzo por una neumonía bacteriana. Aunque su estado de salud aún requiere atención médica constante, en las últimas horas se han reportado avances significativos en su recuperación.Según el parte médico, Bolsonaro fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una de cuidados semiintensivos, tras mostrar una reducción en los marcadores inflamatorios y una recuperación de la función renal. Además, evoluciona sin necesidad de soporte respiratorio y recibe fisioterapia respiratoria y motora para acelerar el proceso de rehabilitación.