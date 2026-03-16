Trump asegura que sería un ‘gran honor’ para él ‘tomar Cuba’

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó a Cuba como una “nación fracasada” y sugirió que podría actuar sobre ella “de alguna forma”.

“Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella”, afirmó el mandatario al ser consultado sobre la situación de la isla tras el bloqueo petrolero impuesto por Washington en enero.

Trump añadió que “Cuba no tiene dinero, no tiene petróleo, no tiene nada”, insistiendo en que su administración mantiene conversaciones con autoridades cubanas, aunque las describió como débiles y sin recursos.