Trump asegura que sería un ‘gran honor’ para él ‘tomar Cuba’

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó a Cuba como una 'nación fracasada' y sugirió que podría actuar sobre ella 'de alguna forma'.<i><b>'Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella',</b></i> afirmó el mandatario al ser consultado sobre la situación de la isla tras el bloqueo petrolero impuesto por Washington en enero.Trump añadió que<i><b> 'Cuba no tiene dinero, no tiene petróleo, no tiene nada'</b></i>, insistiendo en que su administración mantiene conversaciones con autoridades cubanas, aunque las describió como débiles y sin recursos.