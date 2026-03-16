Camacho pide cerrar filas por la Asamblea: ‘Aquí no hacemos nada escondido’

“Si nosotros como diputados de la República no defendemos a la Asamblea de las mentiras que se dicen sobre ella, ¿qué vamos a estar reclamando después el respeto de quienes, si nosotros mismos no hacemos lo necesario para defenderlo?” , expresó.

Camacho exhortó a los diputados del Partido Revolucionario Democrático, Cambio Democrático, Partido Panameñista, Molirena, Vamos, Realizando Metas y otras bancadas a reconocer las falencias de la institución, pero también a resaltar sus aportes.

Durante la sesión plenaria de este lunes, el diputado Eduardo Camacho hizo un llamado a todas las bancadas legislativas a unificar esfuerzos en defensa de la Asamblea Nacional frente a lo que calificó como “mentiras” que se difunden sobre el órgano legislativo.

El diputado destacó que, en múltiples ocasiones, ha defendido proyectos que no son de su autoría, tanto en el pleno como en los medios de comunicación, subrayando que su compromiso es con la defensa institucional del trabajo legislativo.

“No importa qué bancada sea, porque aquí yo tengo un compromiso con la defensa institucional del trabajo en la Asamblea”, puntualizó.

Camacho insistió en que la Asamblea es “el órgano más transparente del Estado panameño”, al legislar y sesionar de cara al pueblo. R

ecordó que los ciudadanos pueden conocer las opiniones y votos de cada diputado desde las subcomisiones hasta los debates en el pleno. “Aquí no tenemos las cosas oscuras, aquí no hacemos nada escondido”, afirmó.

Además, pidió a sus colegas cerrar filas en defensa de lo que denominó “la casa del pueblo”, y evitar discursos que, según él, debilitan la credibilidad de la institución.

“Reconozcamos lo malo que pueda tener la Asamblea, pero defendamos las cosas buenas, que son muchas”, concluyó.