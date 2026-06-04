Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 4 de junio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este jueves 4 de junio<b> se esperan lluvias y aguaceros en gran parte del territorio nacional</b>, con mayor intensidad durante la tarde.Según el pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana se registrarán lluvias en zonas marítimas con posibles incursiones hacia áreas costeras y tierra firme de<b> Panamá Este, Panamá Oeste, la península de Azuero</b>, el sur de Veraguas, la comarca Guna Yala y la provincia de Colón.Para la tarde, las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de aguaceros dispersos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en las provincias de <b>Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Coclé y Darién</b>. En el resto del país también se prevén lluvias aisladas, pero con posibilidad de ser intensas y presentar descargas eléctricas.Durante la noche, las precipitaciones continuarán principalmente en sectores del Caribe y del Pacífico occidental, mientras que en otras regiones del país no se esperan eventos lluviosos significativos.En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre <b>13 °C y 18 °C</b> en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre <b>20 °C y 25 °C</b>. Las máximas alcanzarán entre<b> 29 °C y 33 °C </b>en el Pacífico, entre <b>28 °C y 30 °C</b> en el Caribe y entre <b>18 °C y 25 °C</b> en las zonas montañosas.El IMHPA también advirtió sobre índices máximos de radiación <b>UV-B</b> entre moderados y muy altos, con valores que oscilarán entre<b> 5 y 10</b>, por lo que recomienda a la población tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.