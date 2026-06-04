Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 4 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves 4 de junio se esperan lluvias y aguaceros en gran parte del territorio nacional, con mayor intensidad durante la tarde.

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana se registrarán lluvias en zonas marítimas con posibles incursiones hacia áreas costeras y tierra firme de Panamá Este, Panamá Oeste, la península de Azuero, el sur de Veraguas, la comarca Guna Yala y la provincia de Colón.

Para la tarde, las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de aguaceros dispersos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Coclé y Darién. En el resto del país también se prevén lluvias aisladas, pero con posibilidad de ser intensas y presentar descargas eléctricas.

Durante la noche, las precipitaciones continuarán principalmente en sectores del Caribe y del Pacífico occidental, mientras que en otras regiones del país no se esperan eventos lluviosos significativos.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 20 °C y 25 °C. Las máximas alcanzarán entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico, entre 28 °C y 30 °C en el Caribe y entre 18 °C y 25 °C en las zonas montañosas.

El IMHPA también advirtió sobre índices máximos de radiación UV-B entre moderados y muy altos, con valores que oscilarán entre 5 y 10, por lo que recomienda a la población tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.