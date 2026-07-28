Suri, la única hija biológica de Tom Cruise, se cambia legalmente el apellido de su padre

Suri, la hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, se ha cambiado legalmente el apellido de su padre y ahora se llama Suri Noelle, según publica la revista People, que cita como fuente su registro para votar.

Noelle es el segundo nombre de su madre, que se llama Katie Noelle Holmes. La hija de los actores ya usó este apellido durante su graduación hace dos años en junio de 2024, según reportaron varios medios.

La joven, de 20 años, es estudiante en la Carnegie Mellon University de Pittsburgh, Pensilvania.

Cruise y Holmes dieron la bienvenida a Suri en abril de 2006, se casaron en noviembre de 2006 y se divorciaron en 2012.

Suri es la única hija biológica de Tom Cruise, que tiene dos hijos adoptivos con Nicole Kidman: Isabella y Connor.

Katie Holmes, estrella juvenil de la serie ‘Dawson’s Creek’ (Dawson Crece), señaló recientemente estar “muy orgullosa” de su hija, según declaró a la revista ‘Town & Country’.

“Por supuesto, echaré de menos tenerla tan cerca, pero estoy realmente orgullosa de ella y me siento feliz”, declaró en referencia a que se marchara de casa para ir a la universidad.

“Recuerdo haber tenido esa edad, esa etapa de comienzos -añadió-. Es emocionante descubrirse a una misma y a mí me encantó esa época, así que me alegra verlo de esa manera”.

En 2024, Holmes negó públicamente que su hija hubiera heredado un fondo fiduciario de su padre, con el que al parecer no tendría relación.