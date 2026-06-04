Israel y Líbano pactan nuevo acuerdo que busca frenar la violencia en la frontera

Israel y Líbano acordaron renovar su frágil alto el fuego y establecer una serie de zonas de seguridad piloto dentro del territorio libanés donde se prohibirá la presencia de combatientes de Hezbolá, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según información proporcionada por la BBC, el acuerdo fue anunciado en Washington tras una cuarta ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos y está condicionado al “cese total” de los ataques por parte de Irán. Además, las partes rechazaron cualquier intento de actores estatales o no estatales de comprometer el futuro de Líbano.

El pacto contempla la retirada de todos los operativos de Hezbolá de la franja comprendida entre la frontera israelí y el río Litani, una zona de aproximadamente 30 kilómetros al norte que actualmente permanece ocupada por fuerzas terrestres israelíes.

De acuerdo con la BBC, Estados Unidos también colaborará en la creación de zonas piloto donde las Fuerzas Armadas Libanesas asumirán el control exclusivo del territorio, excluyendo a cualquier actor armado no estatal.

El anuncio se produjo en medio de una nueva escalada de violencia. Ataques israelíes en el sur de Líbano dejaron al menos nueve muertos el pasado miércoles, mientras que Hezbolá lanzó cohetes contra el norte de Israel.

El Ministerio de Salud de Líbano denunció que varios de los ataques alcanzaron zonas civiles y personal sanitario. Entre las víctimas figuran dos paramédicos que murieron cuando una ambulancia fue impactada en la zona de Chehour, según dio a conocer la BBC.

La guerra se intensificó el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en represalia por un ataque israelí que, provocó la muerte del líder supremo de Irán.

Las delegaciones de Israel y Líbano tienen previsto reunirse nuevamente el próximo 22 de junio con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo más amplio que permita reducir las tensiones en la frontera común.