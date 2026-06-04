Brote de ébola en Congo deja 62 muertos y más de 360 contagios confirmados

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó que los casos confirmados de ébola en el país aumentaron a 363, incluidos 62 fallecimientos, desde que se declaró oficialmente el brote el pasado 15 de mayo en el este del territorio.

Según información difundida por la agencia EFE, el más reciente boletín del Ministerio de Salud congoleño, dio a conocer que el número de contagios se incrementó a 19 casos y las muertes aumentaron en dos desde la última actualización emitida el martes.

La actualización se produjo después de que las autoridades anunciaran la reapertura del aeropuerto de Bunia, capital de Ituri, que había permanecido cerrado durante aproximadamente dos semanas debido a la gravedad de la situación sanitaria.

Según la agencia EFE, el Ministerio de Salud indicó que actualmente hay 206 pacientes en aislamiento y que seis personas han logrado recuperarse de la enfermedad. La tasa de letalidad global del brote se sitúa en 17,1 %.

El brote, declarado oficialmente el 15 de mayo, se ha extendido más allá de Ituri hacia las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Asimismo, la enfermedad ya cruzó la frontera hacia Uganda, donde se han reportado 15 casos, incluido un fallecimiento considerado importado desde territorio congoleño, según informó EFE.

Las autoridades sanitarias señalaron que la provincia de Ituri continúa siendo el epicentro de la epidemia, concentrando 341 de los casos confirmados y 48 de las defunciones registradas hasta la fecha.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado que este brote corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, cuya tasa de mortalidad puede oscilar entre el 30 % y el 50 %.