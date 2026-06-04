Ministerio Público procesa a 137 capturados tras fuga masiva en La Joyita

La Procuraduría General de la Nación detalló la mañana de este jueves 4 de junio que 137 de los reclusos recapturados tras la fuga masiva registrada en el Centro Penitenciario La Joyita ya fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para enfrentar procesos judiciales por el delito de evasión.

De acuerdo con la entidad, la evasión de 195 privados de libertad ocurrida este 1 de junio ha dado paso a una amplia investigación penal destinada a establecer responsabilidades por los hechos que permitieron la fuga y las circunstancias que la rodearon.

Hasta la fecha, la Policía Nacional ha logrado la captura de 139 de los evadidos. De ese total, 137 ya fueron remitidos al Ministerio Público, mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes para cada uno de los casos.

La Procuraduría detalló que se han abierto 19 causas penales relacionadas con la fuga y que ya se han realizado cuatro audiencias múltiples. Como resultado de estas actuaciones, los jueces han legalizado aprehensiones, formulado imputaciones y ordenado medidas cautelares de detención provisional contra varios de los implicados.

Además, dos de los recapturados fueron condenados mediante acuerdos de pena a 36 meses de prisión cada uno. Las nuevas sanciones se sumarán a las condenas que ambos cumplían antes de protagonizar la evasión.

Las autoridades explicaron que aún permanecen pendientes varias audiencias relacionadas con los detenidos. Entre ellas figura una causa que involucra a 29 aprehendidos, otra con dos detenidos y dos procesos adicionales con un aprehendido cada uno.

También se informó que una audiencia correspondiente a dos de los capturados fue suspendida por decisión judicial tras una reposición de términos. La diligencia fue reprogramada para el próximo 9 de junio.

El Ministerio Público indicó que todavía quedan 13 audiencias por celebrarse, incluyendo procesos que involucran a grupos de 12, cuatro y dos aprehendidos, además de varias causas individuales.

La Procuraduría señaló que fiscales de distintas dependencias continúan desarrollando investigaciones y acciones judiciales para determinar responsabilidades tanto por la evasión de los privados de libertad como por las condiciones que facilitaron la fuga masiva.

Según la institución, estas actuaciones tienen como objetivo garantizar que los responsables enfrenten la justicia y fortalecer la defensa del Estado de derecho mediante la persecución efectiva del delito.

Mientras avanzan los procesos judiciales, los estamentos de seguridad mantienen los operativos de búsqueda para dar con el paradero de los reclusos que aún permanecen prófugos.