Estos son los prófugos de La Joyita con antecedentes por homicidio y drogas

Los 62 privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga masiva del Centro Penitenciario La Joyita acumulan 63 delitos y tienen una recompensa de 500 dólares por cada uno, según informó la Policía Nacional al divulgar un cartel con sus nombres y fotografías.

La información oficial detalla que las autoridades mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos del país para ubicar a los evadidos, mientras refuerzan los controles en el sistema penitenciario.

La fuga, que involucró a 195 privados de libertad, sigue generando consecuencias en el sistema de seguridad y justicia. Hasta el momento, la Policía Nacional ha recapturado a 133 personas, mientras más de 60 continúan sin ubicar.

Recompensa por captura

La Policía Nacional informó que ofrece una recompensa de 500 dólares por información que permita la captura de cada uno de los prófugos. El cartel difundido incluye nombres y fotografías como parte de la estrategia para facilitar su identificación y localización.

Perfil delictivo de los prófugos

De acuerdo con los datos oficiales, los 62 evadidos acumulan 63 delitos, ya que uno de ellos enfrenta dos cargos: homicidio y posesión ilícita de armas de fuego.

La mayoría de los casos corresponde a delitos contra la vida y la integridad personal, con 29 registros. De estos, 27 son por homicidio doloso, uno por tentativa de homicidio y uno por violencia de género.

En segundo lugar aparecen 19 delitos contra la seguridad colectiva, entre ellos 11 casos relacionados con drogas y tráfico internacional, cinco por posesión ilícita de armas de fuego y tres por pandillerismo.

También se registran 11 delitos contra el patrimonio económico, distribuidos en casos de robo, robo agravado o robo con arma de fuego, y hurto.

Además, figuran tres casos de violación y uno de violencia doméstica entre los prófugos.

Operativos y acciones judiciales

La Procuraduría General de la Nación solicitó una audiencia múltiple contra 73 privados de libertad que fueron recapturados tras la evasión, por la presunta comisión del delito de evasión.

El Ministerio Público indicó que mantiene más de 15 investigaciones abiertas relacionadas con la fuga, por lo que otros recapturados serán llevados progresivamente ante los tribunales de garantías.

Las investigaciones se desarrollan en coordinación entre las Fiscalías Especializadas del área metropolitana y la Policía Nacional, que mantiene operativos, patrullajes, puntos de control y acciones de inteligencia en todo el país.

Medidas tras la fuga

Como parte de las acciones posteriores al incidente, las autoridades realizan requisas en los pabellones del centro penitenciario para detectar irregularidades y reforzar los controles internos.

Además, la Policía Nacional designó al comisionado Basilio Sánchez como nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria, quien tendrá la responsabilidad de supervisar la seguridad en los centros penitenciarios y coordinar las investigaciones relacionadas con la fuga.

Las autoridades reiteraron que mantienen activos todos los recursos operativos y de inteligencia para ubicar a los prófugos restantes y reforzar la seguridad dentro del sistema penitenciario.