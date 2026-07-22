Metro de Panamá: así controla el flujo de usuarios en las estaciones más concurridas

El Metro de Panamá informó que ha reforzado sus medidas operativas para garantizar la seguridad de los usuarios durante las horas de mayor afluencia, cuando algunas estaciones registran una alta concentración de pasajeros en andenes, torniquetes y accesos.

La entidad explicó que, como parte de estas acciones preventivas, el Centro de Control de Operaciones (CCO) implementa medidas temporales para regular el flujo peatonal y mantener una circulación segura y ordenada dentro de las estaciones.

Entre estas acciones se encuentra la detención temporal y estratégica de algunas escaleras mecánicas, una medida que busca controlar el ingreso de pasajeros hacia los andenes, evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de incidentes durante el embarque y desembarque.

El Metro de Panamá aclaró que estas detenciones no necesariamente responden a fallas mecánicas, sino que forman parte de los procedimientos operativos diseñados para preservar la seguridad de los usuarios y optimizar la movilidad en las estaciones con mayor demanda.