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Metro de Panamá: así controla el flujo de usuarios en las estaciones más concurridas

El Metro de Panamá toma medidas para evitar aglomeraciones y mejorar la movilidad
El Metro de Panamá toma medidas para evitar aglomeraciones y mejorar la movilidad Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/07/2026 17:02
Con el objetivo de evitar aglomeraciones, el Metro de Panamá implementa medidas temporales en horas pico.

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El Metro de Panamá informó que ha reforzado sus medidas operativas para garantizar la seguridad de los usuarios durante las horas de mayor afluencia, cuando algunas estaciones registran una alta concentración de pasajeros en andenes, torniquetes y accesos.

La entidad explicó que, como parte de estas acciones preventivas, el Centro de Control de Operaciones (CCO) implementa medidas temporales para regular el flujo peatonal y mantener una circulación segura y ordenada dentro de las estaciones.

Entre estas acciones se encuentra la detención temporal y estratégica de algunas escaleras mecánicas, una medida que busca controlar el ingreso de pasajeros hacia los andenes, evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de incidentes durante el embarque y desembarque.

El Metro de Panamá aclaró que estas detenciones no necesariamente responden a fallas mecánicas, sino que forman parte de los procedimientos operativos diseñados para preservar la seguridad de los usuarios y optimizar la movilidad en las estaciones con mayor demanda.

Metro de Panamá asegura alta disponibilidad de escaleras y elevadores

Asimismo, destacó que, según los indicadores de mantenimiento correspondientes al período comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las escaleras mecánicas y los elevadores del sistema mantienen niveles positivos de disponibilidad.

No obstante, la empresa reconoció que, como cualquier equipo electromecánico sometido a un uso continuo, estos activos pueden presentar incidencias técnicas. En esos casos, aseguró que activa de inmediato los protocolos de atención para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y minimizar las afectaciones a los pasajeros.

El Metro de Panamá añadió que continúa evaluando e implementando alternativas técnicas y operativas para mejorar progresivamente la circulación de usuarios y fortalecer la capacidad de atención en las estaciones con mayor volumen de pasajeros.

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