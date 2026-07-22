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Samuel L. Jackson llama a Argentina ‘el país más racista del mundo’ y estalla la controversia

Samuel L. Jackson lanza dura frase sobre Argentina y desata una ola de reacciones
Samuel L. Jackson lanza dura frase sobre Argentina y desata una ola de reacciones EFE/EPA/Erik S. Lesser
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/07/2026 16:59
La polémica tras el Mundial 2026 trascendió el fútbol y llegó a Hollywood con críticas hacia Argentina.

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La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no solo dejó un fuerte impacto deportivo, sino que también dio paso a una intensa ola de publicaciones en redes sociales en las que se acusa al país de racismo y se promueve una campaña de rechazo que ha involucrado a reconocidas figuras internacionales.

En los días posteriores a la final, comenzó a circular una denominada ”lista negra”, integrada por actores, cantantes, streamers y marcas que celebraron el triunfo de España o reaccionaron a publicaciones críticas contra Argentina.

La controversia escaló hasta Hollywood. Uno de los nombres que más repercusión generó fue el del actor Samuel L. Jackson, quien compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que calificó a Argentina como ”el país más racista del mundo”.

La publicación provocó una oleada de reacciones entre usuarios argentinos, que cuestionaron sus declaraciones y las consideraron ofensivas.

Otro de los artistas involucrados en la polémica fue Pedro Pascal. Aunque el actor no realizó comentarios públicos sobre el tema, quedó en el centro del debate después de dar “me gusta” a un video en el que se calificaba a Argentina como un país racista. Ese gesto fue interpretado por numerosos internautas como un respaldo a las críticas dirigidas contra la nación sudamericana.

Las acusaciones de racismo se suman a otras narrativas que han circulado en redes sociales desde el desenlace del Mundial, donde también se difundieron teorías sobre supuestos partidos arreglados y cuestionamientos al desempeño de la selección argentina.

Hasta el momento, ni Samuel L. Jackson ni Pedro Pascal han emitido nuevas declaraciones ampliando o aclarando sus acciones, mientras el debate continúa creciendo en redes sociales, donde miles de usuarios mantienen posiciones divididas sobre el alcance y el impacto de estas publicaciones.

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