Samuel L. Jackson llama a Argentina ‘el país más racista del mundo’ y estalla la controversia

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no solo dejó un fuerte impacto deportivo, sino que también dio paso a una intensa ola de publicaciones en redes sociales en las que se acusa al país de racismo y se promueve una campaña de rechazo que ha involucrado a reconocidas figuras internacionales.

En los días posteriores a la final, comenzó a circular una denominada ”lista negra”, integrada por actores, cantantes, streamers y marcas que celebraron el triunfo de España o reaccionaron a publicaciones críticas contra Argentina.

La controversia escaló hasta Hollywood. Uno de los nombres que más repercusión generó fue el del actor Samuel L. Jackson, quien compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que calificó a Argentina como ”el país más racista del mundo”.

La publicación provocó una oleada de reacciones entre usuarios argentinos, que cuestionaron sus declaraciones y las consideraron ofensivas.