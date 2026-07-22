Samuel L. Jackson llama a Argentina ‘el país más racista del mundo’ y estalla la controversia

Otro de los artistas involucrados en la polémica fue <b>Pedro Pascal</b>. Aunque el actor no realizó comentarios públicos sobre el tema, quedó en el centro del debate después de dar <b>'me gusta' </b>a un video en el que se calificaba a Argentina como un país racista. Ese gesto fue interpretado por numerosos internautas como un respaldo a las críticas dirigidas contra la nación sudamericana.Las acusaciones de racismo se suman a otras narrativas que han circulado en redes sociales desde el desenlace del Mundial, donde también se difundieron teorías sobre supuestos partidos arreglados y cuestionamientos al desempeño de la selección argentina.Hasta el momento, ni Samuel L. Jackson ni Pedro Pascal han emitido nuevas declaraciones ampliando o aclarando sus acciones, mientras el debate continúa creciendo en redes sociales, donde miles de usuarios mantienen posiciones divididas sobre el alcance y el impacto de estas publicaciones.