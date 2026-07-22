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Fútbol

Las teorías que rodean la inesperada caída de Argentina ante España en el Mundial 2026

La derrota de Argentina en la final desata una ola de teorías conspirativas
La derrota de Argentina en la final desata una ola de teorías conspirativas EFE | EPA | Christopher Neundorf
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/07/2026 13:23
Supuestos chantajes, presiones de la FIFA y hasta el FBI protagonizan las teorías que surgieron tras la caída de Argentina.

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La inesperada derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo generó sorpresa entre los aficionados, sino que también desató una ola de teorías conspirativas en redes sociales que buscan explicar el resultado de un partido que muchos esperaban que terminara con la consagración de la Albiceleste.

Tras el encuentro, comenzaron a circular múltiples versiones que apuntan a supuestos acuerdos, presiones externas y maniobras detrás del resultado, aunque hasta el momento ninguna de estas afirmaciones cuenta con pruebas que las respalden.

Una de las teorías más difundidas sostiene que la FIFA habría presionado a Argentina para perder la final, debido a la pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” exhibida tras la victoria ante Inglaterra en semifinales. Según esta versión, el organismo habría amenazado con sanciones o una eventual exclusión de futuros Mundiales por tratarse de un mensaje político, algo que está restringido en las competiciones de la FIFA. Sin embargo, no existe evidencia que confirme esta supuesta presión.

Otra hipótesis que tomó fuerza en internet involucra al FBI y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Usuarios en redes aseguran que la agencia estadounidense habría ejercido presión sobre el dirigente por una investigación relacionada con movimientos financieros, y que esa situación habría influido en la actuación del equipo. Estas afirmaciones tampoco han sido comprobadas.

Lo que sí existe es una investigación que involucra a Tapia. De acuerdo con información difundida por el periodista de TN, Bruno Yacono, el presidente de la AFA deberá declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, en el marco de una causa relacionada con los movimientos financieros de la empresa TourProdEnter LLC.

Una tercera teoría apunta al presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, quien supuestamente habría condicionado su respaldo a la reelección del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a cambio de favorecer a España en la final.

Dentro de esta versión se menciona la designación de un árbitro esloveno como parte de un supuesto plan, aunque tampoco existen pruebas que sustenten estas acusaciones.

Más allá de las especulaciones, el rendimiento de Argentina en la final sigue siendo motivo de debate. La selección sorprendió por su poca generación ofensiva y no logró rematar al arco hasta los minutos finales del partido, una situación que alimentó aún más las dudas entre los aficionados.

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