Las teorías que rodean la inesperada caída de Argentina ante España en el Mundial 2026

Una tercera teoría apunta al presidente de la UEFA, <b>Aleksander Čeferin</b>, quien supuestamente habría condicionado su respaldo a la reelección del presidente de la FIFA, <b>Gianni Infantino</b>, a cambio de favorecer a España en la final. Dentro de esta versión se menciona la designación de un árbitro esloveno como parte de un supuesto plan, aunque tampoco existen pruebas que sustenten estas acusaciones.Más allá de las especulaciones, el rendimiento de Argentina en la final sigue siendo motivo de debate. La selección sorprendió por su poca generación ofensiva y no logró rematar al arco hasta los minutos finales del partido, una situación que alimentó aún más las dudas entre los aficionados.