Estados Unidos cita a Chiqui Tapia por investigación de movimientos financieros de la AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, deberá declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, en el marco de una investigación relacionada con los movimientos financieros de la empresa TourProdEnter LLC, reveló el periodista de TN, Bruno Yacono.

Durante una transmisión del canal argentino, Yacono aseguró que la citación forma parte de una causa en la que las autoridades estadounidenses investigan presuntos movimientos irregulares de fondos administrados por esa empresa, que manejaba recursos de la AFA en el exterior.

”Podemos confirmar que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino va a tener que declarar el 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida”, afirmó el periodista.

De acuerdo con Yacono, la investigación se centra en TourProdEnter LLC, empresa vinculada al empresario Javier Faroni, la cual administraba pagos provenientes de patrocinadores de la AFA fuera de Argentina.

Según Yacono, la Justicia estadounidense analiza si parte de esos recursos habría sido transferida a supuestas empresas fantasma radicadas en Miami, en operaciones que ahora son objeto de investigación.

El periodista indicó que la información fue corroborada mediante fuentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que otros medios argentinos también confirmaron la citación judicial.

Yacono también afirmó que, cuando Tapia regresaba a Argentina en un vuelo, agentes del FBI lo interceptaron junto a otro dirigente de la AFA en el aeropuerto.

Según su relato, entre seis y siete agentes los hicieron descender de la aeronave y les retuvieron temporalmente teléfonos celulares y computadoras portátiles, incluso retirando las baterías de los dispositivos como parte del procedimiento.

El periodista aclaró que esta información proviene de fuentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Durante la explicación, Yacono señaló que la Justicia estadounidense interviene porque presuntamente los contratos comerciales de la AFA con diversos patrocinadores eran cobrados en el exterior.

Según Yacono, un proceso judicial conocido como Discovery permitió obtener presunta información bancaria que mostraría que alrededor de 50 millones de dólares habrían salido desde TourProdEnter LLC hacia distintas compañías registradas en Estados Unidos que ahora son investigadas por las autoridades.