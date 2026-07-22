Jubilados reclaman fondos de corrupción para pagar 100% del Cepanim

El <b>Movimiento Mundos de Jubilados y Pensionados </b>elevó un reclamo formal ante el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> para que transparente los saldos del <b>Fondo Especial de Custodia</b> de dineros decomisados a la corrupción <i><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://s3-legispan.asamblea.gob.pa/legispan/NORMAS/2010/2017/LEY/Administrador%20Legispan_28374-A_2017_9_27_ASAMBLEA%20NACIONAL_60.pdf" target="_blank">—creado mediante la Ley 15 de 2017—</a>,</i> con el fin de exigir que el pago de los intereses de mora de los <b>Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim)</b> se realice al <b>100% en efectivo o cheque y no mediante instrumentos negociables</b> en el mercado financiero.<b>Guillermo Cortés</b>, dirigente del gremio, confirmó en <b>ECO TV</b> que presentó el pasado 1 de julio una solicitud de información formal al ministro del MEF, <a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a>. El objetivo es verificar cuánto dinero ha ingresado a dicha cuenta desde<b> 2017</b> por condenas en delitos contra la administración pública y exigir que <b>el Estado asuma la responsabilidad presupuestaria de cancelar la totalidad de la deuda sin someter a la tercera edad a pérdidas financieras</b>.Según la <i><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf" target="_blank">Ley 6 de 2002</a> </i>(Ley de Transparencia), el titular del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">MEF</a></b> tienen un plazo exacto de <b>30 días calendario</b> a partir de la fecha de presentación para responder por escrito a las solicitudes de acceso a la información.La exigencia surge ante el escenario que enfrentan los beneficiarios al momento de cambiar sus certificados. Mientras la banca pública aplica un porcentaje de descuento del <b>21.3%</b> por la transacción, opciones del sector cooperativo local como <b>COOFREP R.L.</b> ofrecen tasas de cambio del<b> 13.7%</b>. Según la dirigencia, la alta concurrencia de adultos mayores al <a href="/tag/-/meta/banconal-banco-nacional-de-panama">Banco Nacional de Panamá</a> para hacer efectivos los títulos responde a la apremiante necesidad económica y no a un consentimiento con las tasas.