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Panamá y Brasil impulsan alianza económica para atraer inversiones y empleos

La incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado fortalece las oportunidades para profundizar la relación económica con Brasil destacaron los ministros participantes de la reunión.
La incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado fortalece las oportunidades para profundizar la relación económica con Brasil destacaron los ministros participantes de la reunión. DepositPhotos
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 22/07/2026 12:15
Ministros de Panamá y representantes del Gobierno de Brasil sostuvieron una reunión para ampliar la agenda bilateral, promover inversiones en industria y agroindustria, y proyectar al país como centro de operaciones regionales

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Los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias (MICI), y Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario (MIDA), sostuvieron una reunión con una delegación de Brasil encabezada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Cléber Soares.

La reunión forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para atraer inversiones que impulsen la generación de empleos y creen más oportunidades para los panameños, informó el MICI a través de un comunicado.

El encuentro se realizó con el propósito de ampliar la agenda bilateral entre ambos países y explorar nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación, especialmente en sectores con alto potencial de crecimiento como la industria y la agroindustria.

Durante la reunión, los equipos técnicos de ambas instituciones presentaron las ventajas competitivas que ofrece Panamá como plataforma regional para la inversión y los negocios, gracias a su ubicación estratégica, conectividad, infraestructura logística y acceso preferencial a los mercados de Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, se destacó que la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado fortalece las oportunidades para profundizar la relación económica con Brasil y posiciona al país como un centro de distribución y operaciones para las empresas brasileñas interesadas en expandirse hacia la región.

Ministros y representantes de los gobiernos de Panamá y Brasil reunidos.
Ministros y representantes de los gobiernos de Panamá y Brasil reunidos. Cedida

Las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para promover proyectos que impulsen el desarrollo productivo, atraigan nuevas inversiones y generen beneficios concretos para ambas naciones, especialmente mediante la creación de empleos de calidad y mayores oportunidades económicas.

La delegación brasileña estuvo integrada, además del viceministro Cléber Soares, por Erika Ferraz, jefa de Gabinete; Priscila Moser, agregada agrícola; Sibelle Andrade, asesora del Gabinete; y Gustavo Guimarães, consejero de la Embajada de Brasil en Panamá.

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