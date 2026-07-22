Panamá y Brasil impulsan alianza económica para atraer inversiones y empleos

Los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias (MICI), y Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario (MIDA), sostuvieron una reunión con una delegación de Brasil encabezada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Cléber Soares.

La reunión forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para atraer inversiones que impulsen la generación de empleos y creen más oportunidades para los panameños, informó el MICI a través de un comunicado.

El encuentro se realizó con el propósito de ampliar la agenda bilateral entre ambos países y explorar nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación, especialmente en sectores con alto potencial de crecimiento como la industria y la agroindustria.

Durante la reunión, los equipos técnicos de ambas instituciones presentaron las ventajas competitivas que ofrece Panamá como plataforma regional para la inversión y los negocios, gracias a su ubicación estratégica, conectividad, infraestructura logística y acceso preferencial a los mercados de Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, se destacó que la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado fortalece las oportunidades para profundizar la relación económica con Brasil y posiciona al país como un centro de distribución y operaciones para las empresas brasileñas interesadas en expandirse hacia la región.