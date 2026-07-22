Fijan para el 1 de junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

El comienzo del juicio contra Nicolás Maduro por presuntos cargos de narcotráfico y tráfico de armas fue programada para este 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles 22 de julio en un tribunal federal de Nueva York, informó la agencia AFP.

La fecha, recordó AFP, fue establecida en la tercera comparecencia judicial de Maduro desde su captura por fuerzas estadounidenses en la madrugaa de este sábado 3 de enero en Fuerte Tiuna, Caracas, operación tras la cual fue trasladado a Estados Unidos junto con su esposa, Cilia Flores.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69 años, permanecen recluidos en un centro penitenciario de Brooklyn (Nueva York), a la espera del inicio del proceso judicial.

Además, enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento.

Por su parte, Flores está procesada por tres cargos relacionados con la misma investigación. Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones.

La audiencia de la mañana de este miércoles estuvo enfocada en asuntos de procedimiento, incluyendo la fijación del calendario judicial.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía solicitara formalmente establecer el inicio del juicio para junio de 2027, petición presentada al juez federal Alvin Hellerstein mediante una comunicación enviada por el fiscal Jay Clayton.

En abril, las autoridades estadounidenses autorizaron que Venezuela financiara la defensa legal de Maduro y Flores, luego de una disputa relacionada con las sanciones impuestas por Washington.