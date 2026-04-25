Estados Unidos permite a Maduro pagar su defensa con dinero del Estado venezolano

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó este sábado 25 de abirl el uso de fondos del Estado venezolano para financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en una corte federal de Nueva York, detalló EVTV Miami.

La decisión fue comunicada por el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, al juez Alvin Hellerstein, quien supervisa el caso en el Distrito Sur de Nueva York, según reportes de Bloomberg.

La medida implica la emisión de licencias modificadas que permiten a los abogados defensores recibir pagos del gobierno venezolano bajo condiciones específicas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la autorización establece restricciones claras: solo podrán utilizarse fondos disponibles del Estado venezolano a partir del 5 de marzo de 2026, quedando prohibido el uso de ingresos petroleros retenidos en el Tesoro estadounidense o de reservas de oro previamente bloqueadas.

Este cambio representa un giro en la postura de Washington, luego de meses de disputas legales en torno al financiamiento de la defensa.

Inicialmente, las sanciones impedían el uso de recursos públicos venezolanos, lo que llevó a los abogados de Maduro a solicitar incluso la desestimación del caso por vulneración del derecho a defensa.

Con el nuevo escenario, la defensa retiró su solicitud de desestimación, lo que permite que el proceso judicial continúe. El tribunal prevé fijar una nueva audiencia de seguimiento en aproximadamente 60 días.

Hellerstein había cuestionado previamente la negativa del gobierno estadounidense a permitir estos pagos, señalando inconsistencias frente a las relaciones comerciales que mantiene Washington con Venezuela y el hecho de que Maduro ya no se encuentra en su país.

Maduro y Flores fueron capturados en el Fuerte Tiuna en la madrugada de este 3 de enero de 2026 y trasladados a Estados Unidos, donde permanecen detenidos en el centro penitenciario de Brooklyn mientras enfrentan cargos por presunta conspiración narcoterrorista.