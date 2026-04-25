Operativo Lanza del sur | Se reporta otra narcolancha destruida en el Pacífico oriental y ya superan los 180 muertos

<a href="/tag/-/meta/comando-sur">El Comando Sur de Estados Unidos </a>informó este sábado 25 de abril que dos presuntos narcoterroristas murieron durante una operación militar ejecutada este viernes 24 de abril en el <b>Pacífico oriental</b>, como parte de las acciones contra el narcotráfico en la región.De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue ordenada por el general Francis L. Donovan y ejecutada por la<a href="/tag/-/meta/lanza-del-sur"> Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur</a>, que llevó a cabo un 'golpe cinético letal' contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas designadas.El Comando Sur a asesinado a 180 personas durante esos ataques, los cuales iniciaron en el segundo semestre de 2025 y que fueron la antesala del operativo militar en el que se capturó a<a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro"> Nicolás Maduro en el fuerte Tiuna</a>, de la ciudad de Caracas en la madrugada de este 3 de enero.Maduro y<a href="/tag/-/meta/cilia-flores"> su esposa Cilia Flores</a> se mantienen detenidos en el centro penitenciario de Brooklyn, en el estado de Nueva York a la espera del juicio por cargo de narcotráfico.La inteligencia militar estadounidense determinó que el buque intervenido transitaba por rutas conocidas del narcotráfico y estaba directamente involucrado en actividades ilícitas en el Pacífico oriental.