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Operativo Lanza del sur | Se reporta otra narcolancha destruida en el Pacífico oriental y ya superan los 180 muertos

La inteligencia militar estadounidense determinó que el buque intervenido transitaba por rutas conocidas del narcotráfico.
La inteligencia militar estadounidense determinó que el buque intervenido transitaba por rutas conocidas del narcotráfico. Tomado de video
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 25/04/2026 12:34

El Comando Sur de Estados Unidos informó este sábado 25 de abril que dos presuntos narcoterroristas murieron durante una operación militar ejecutada este viernes 24 de abril en el Pacífico oriental, como parte de las acciones contra el narcotráfico en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue ordenada por el general Francis L. Donovan y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, que llevó a cabo un “golpe cinético letal” contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas designadas.

El Comando Sur a asesinado a 180 personas durante esos ataques, los cuales iniciaron en el segundo semestre de 2025 y que fueron la antesala del operativo militar en el que se capturó a Nicolás Maduro en el fuerte Tiuna, de la ciudad de Caracas en la madrugada de este 3 de enero.

Maduro y su esposa Cilia Flores se mantienen detenidos en el centro penitenciario de Brooklyn, en el estado de Nueva York a la espera del juicio por cargo de narcotráfico.

La inteligencia militar estadounidense determinó que el buque intervenido transitaba por rutas conocidas del narcotráfico y estaba directamente involucrado en actividades ilícitas en el Pacífico oriental.

Durante la acción fueron abatidos dos hombres señalados como narcoterroristas, sin que se registraran bajas entre las fuerzas militares de Estados Unidos.

La operación forma parte de la ofensiva regional denominada “Operación Lanza del Sur”, enfocada en debilitar las redes del narcotráfico que operan en corredores marítimos estratégicos utilizados para el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre la identidad de los fallecidos ni la organización a la que pertenecían.

Sin embargo, reiteraron que estas acciones buscan frenar el uso de rutas marítimas para actividades criminales y reforzar la seguridad regional frente a amenazas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo.

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