Operativo Lanza del sur | Se reporta otra narcolancha destruida en el Pacífico oriental y ya superan los 180 muertos

El Comando Sur de Estados Unidos informó este sábado 25 de abril que dos presuntos narcoterroristas murieron durante una operación militar ejecutada este viernes 24 de abril en el Pacífico oriental, como parte de las acciones contra el narcotráfico en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue ordenada por el general Francis L. Donovan y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, que llevó a cabo un “golpe cinético letal” contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas designadas.

El Comando Sur a asesinado a 180 personas durante esos ataques, los cuales iniciaron en el segundo semestre de 2025 y que fueron la antesala del operativo militar en el que se capturó a Nicolás Maduro en el fuerte Tiuna, de la ciudad de Caracas en la madrugada de este 3 de enero.

Maduro y su esposa Cilia Flores se mantienen detenidos en el centro penitenciario de Brooklyn, en el estado de Nueva York a la espera del juicio por cargo de narcotráfico.

La inteligencia militar estadounidense determinó que el buque intervenido transitaba por rutas conocidas del narcotráfico y estaba directamente involucrado en actividades ilícitas en el Pacífico oriental.