Piden a la Antai que investigue el posible conflicto de interés en el MOP

'Panamá cuenta con herramientas legales claras para gestionar los conflictos de interés en la función pública. La Ley 316 de 2022 establece, en sus artículos 3 y 4, que los ministros de Estado, como sujetos obligados, deben actuar con objetividad, transparencia y honradez, evitando que su interés particular influya en el ejercicio de sus funciones', recordó Giulia De Sanctis, presidenta de Apede.De Sanctis añadió que la Ley 38 de 2000 es explícita en cuanto a la obligación del funcionario de declararse impedido cuando ha tenido vínculos con alguna de las partes. A ello se suma el Código de Ética de la función pública, que impone una obligación proactiva de transparencia y de prevención ante situaciones que puedan percibirse como un conflicto de interés.En el caso de la carretera a Santa Catalina, Andrade manifestó, durante la inspección de mayo de 2026, su satisfacción por los trabajos, mismos que hizo el diseñador de su empresa, Edwin Lewis, quien desde julio de 2024 funge como Director Nacional de Estudios y Diseños del MOP. 'Valoramos que el sector público se nutra de profesionales con experiencia empresarial, pero precisamente por eso cumplir esas normas. No es un obstáculo — es lo que protege al funcionario y a la institucionalidad', señaló la representante del gremio empresarial.