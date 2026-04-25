Las 5 noticias que debes leer hoy | 25 de abril

Panameñas liberadas en Cuba regresan a Panamá: Cancillería logra su retorno tras intensa gestión

Tres panameñas liberadas en Cuba regresaron al país a través del Aeropuerto de Tocumen, luego de semanas de gestiones de la Cancillería de Panamá.

Formaban parte de los panameños detenidos en Cuba por grafitis contra el régimen, un caso que generó gran atención. Las autoridades mantienen esfuerzos para lograr la liberación del resto de los detenidos, en medio de seguimiento a las noticias entre Panamá y Cuba.

Cortes de agua en Panamá: IDAAN anuncia mantenimiento y zonas afectadas del 27 de abril al 3 de mayo

El IDAAN informó sobre cortes de agua en Panamá debido a trabajos en plantas potabilizadoras, afectando sectores de Chiriquí y Veraguas.

Este mantenimiento busca mejorar el servicio, pero provocará suspensión temporal del suministro en varias zonas.

Las autoridades recomiendan a la población prepararse ante la falta de agua durante los horarios establecidos.

Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta con alimentos baratos en Panamá

Las agroferias del IMA continúan ofreciendo alimentos a bajo costo en distintos puntos de venta a nivel nacional.

Estas ferias permiten a la población comprar comida económica en Panamá, con productos de primera necesidad a precios accesibles. Consulta el calendario actualizado para conocer dónde estarán ubicadas y aprovechar los beneficios.

Interpol Panamá captura en Tocumen a mujer con alerta roja por homicidio en Estados Unidos

Una mujer con alerta roja de Interpol fue capturada en el Aeropuerto de Tocumen, en un operativo de seguridad en Panamá.

La detenida era buscada por homicidio en Estados Unidos, lo que activó su arresto internacional. El caso refuerza los controles en el principal aeropuerto del país y la cooperación policial internacional.

Explosión en el Puente de las Américas: cancelan concesión a POTSA y empresa apela decisión

Tras la explosión debajo del Puente de las Américas, las autoridades decidieron cancelar la concesión a la empresa POTSA, medida que ya fue apelada.

El incidente generó preocupación por la seguridad de la infraestructura en Panamá y abrió una investigación sobre lo ocurrido. El caso sigue en desarrollo y mantiene la atención pública.