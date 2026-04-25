Panameñas liberadas por Cuba ya están en Panamá: Cancillería logra su retorno

El grupo de tres panameñas liberadas tras su detención en Cuba el pasado 28 de febrero llegó a Panamá a las 7:20 de este sábado 25 de abril, a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las tres formaban parte de un grupo de diez panameños detenidos desde esa misma fecha en Cuba, acusados de realizar grafitis en contra del régimen cubano.

Este caso generó una intensa movilización, y la Cancillería de Panamá inició desde entonces las gestiones para lograr su liberación.

Al llegar al país, las panameñas decidieron no ofrecer declaraciones; Sin embargo, confirmaron que se encontraron bien.

La Cancillería de Panamá continúa, además, con los trámites para asegurar la liberación de los otros panameños que aún permanecen detenidos en Cuba.