Reunión con Díaz-Canel y caso de 10 panameños detenidos marcan agenda de Martínez-Acha en Cuba

<a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha</a>, sostuvo este miércoles 25 de marzo un encuentro oficial con <a href="/tag/-/meta/miguel-diaz-canel-bermudez">el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel</a>, en el que abordaron temas regionales, la importancia del multilateralismo y el respeto al derecho internacional.<b>La reunión se desarrolló en el Palacio de la Revolución, en La Habana, donde ambas autoridades también intercambiaron puntos de vista sobre oportunidades de cooperación bilateral.</b>Entre los puntos más destacados estuvieron la medicina y la biotecnología, de acuerdo con ambas Cancillerías. Díaz-Canel agradeció a Panamá por su disposición de colaboración y destacó el potencial de trabajo conjunto en estos sectores estratégicos.Durante el encuentro participaron además el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y la directora de América Latina y el Caribe de la Cancillería cubana, Ileana Núñez. Por parte de Panamá asistieron el embajador en Cuba, Edwin Pittí, y el asesor Adolfo Ahumada.<b>Como parte de su agenda oficial, Martínez-Acha también se reunió previamente con un grupo de 10 ciudadanos panameños detenidos en la cárcel de Villa Marista, en La Habana.</b>El canciller sostuvo un diálogo de aproximadamente una hora con los 10 detenidos, durante el cual pudo constatar su estado de salud y verificar que reciben trato humanitario y asistencia legal adecuada.Tras el encuentro, el jefe de la diplomacia panameña se comprometió a reunirse con los familiares de los detenidos en Panamá y transmitirles un mensaje de respaldo en nombre <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">del presidente José Raúl Mulino</a>, reiterando la voluntad del Gobierno de encontrar una solución dentro del marco de las leyes cubanas.<b>Horas antes, el canciller panameño había sostenido una reunión bilateral con su homólogo cubano, Rodríguez Parrilla, en la que ambos destacaron la histórica relación entre Panamá y Cuba desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas. </b>