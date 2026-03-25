Reunión con Díaz-Canel y caso de 10 panameños detenidos marcan agenda de Martínez-Acha en Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, sostuvo este miércoles 25 de marzo un encuentro oficial con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el que abordaron temas regionales, la importancia del multilateralismo y el respeto al derecho internacional.

La reunión se desarrolló en el Palacio de la Revolución, en La Habana, donde ambas autoridades también intercambiaron puntos de vista sobre oportunidades de cooperación bilateral.

Entre los puntos más destacados estuvieron la medicina y la biotecnología, de acuerdo con ambas Cancillerías.

Díaz-Canel agradeció a Panamá por su disposición de colaboración y destacó el potencial de trabajo conjunto en estos sectores estratégicos.

Durante el encuentro participaron además el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y la directora de América Latina y el Caribe de la Cancillería cubana, Ileana Núñez. Por parte de Panamá asistieron el embajador en Cuba, Edwin Pittí, y el asesor Adolfo Ahumada.

Como parte de su agenda oficial, Martínez-Acha también se reunió previamente con un grupo de 10 ciudadanos panameños detenidos en la cárcel de Villa Marista, en La Habana.

El canciller sostuvo un diálogo de aproximadamente una hora con los 10 detenidos, durante el cual pudo constatar su estado de salud y verificar que reciben trato humanitario y asistencia legal adecuada.

Tras el encuentro, el jefe de la diplomacia panameña se comprometió a reunirse con los familiares de los detenidos en Panamá y transmitirles un mensaje de respaldo en nombre del presidente José Raúl Mulino, reiterando la voluntad del Gobierno de encontrar una solución dentro del marco de las leyes cubanas.

Horas antes, el canciller panameño había sostenido una reunión bilateral con su homólogo cubano, Rodríguez Parrilla, en la que ambos destacaron la histórica relación entre Panamá y Cuba desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas.