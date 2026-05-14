¿Quiénes son los 12 poderosos líderes que acompañan a Trump en China?

<a href="/tag/-/meta/donald-trump">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a>, realiza una histórica visita a China acompañado por algunos de los empresarios y directores ejecutivos más influyentes del mundo, en lo que ya es catalogado como una de las cumbres geopolíticas y económicas más importantes entre ambas potencias.<a href="/tag/-/meta/casa-blanca">De acuerdo con información difundida desde la Casa Blanca</a>, el mandatario estadounidense busca alcanzar nuevos acuerdos estratégicos y comerciales con <a href="/tag/-/meta/xi-jinping">el presidente chino, Xi Jinping</a>, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones económicas, inteligencia artificial, tecnología, producción industrial y disputas comerciales.La visita ha llamado la atención mundial debido al poderoso grupo de líderes empresariales que acompañan a Trump, representando sectores clave como tecnología, finanzas, aviación, energía, manufactura y semiconductores.<b>Los 12 empresarios que acompañan a Trump en China</b>Entre las figuras más destacadas del viaje se encuentran:<i>- Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX.</i><i>- Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.</i><i>- Tim Cook, director ejecutivo de Apple.</i><i>- Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock.</i><i>- Stephen Schwarzman, director ejecutivo de Blackstone.</i><i>- Kelly Ortberg, director ejecutivo de Boeing.</i><i>- Brian Sikes, director ejecutivo de Cargill.</i><i>- Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup.</i><i>- Larry Culp, director ejecutivo de General Electric.</i><i>- David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs.</i><i>- Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron Technology.</i><i>- Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm.</i><b>Una cumbre clave para la economía mundial</b>La reunión entre Estados Unidos y China ocurre en un momento decisivo para la economía global, especialmente por la competencia tecnológica entre ambas potencias y las tensiones relacionadas con los microchips, inteligencia artificial, comercio internacional y cadenas de suministro.Expertos consideran que la presencia de líderes de empresas como Apple, Nvidia, Tesla y Qualcomm refleja la importancia estratégica que tiene China para las corporaciones estadounidenses, particularmente en áreas como producción tecnológica, mercado consumidor y desarrollo de inteligencia artificial.Trump también aseguró que otros altos ejecutivos forman parte de la delegación estadounidense, aunque sus nombres aún no han sido revelados oficialmente.