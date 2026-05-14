¿Quiénes son los 12 poderosos líderes que acompañan a Trump en China?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza una histórica visita a China acompañado por algunos de los empresarios y directores ejecutivos más influyentes del mundo, en lo que ya es catalogado como una de las cumbres geopolíticas y económicas más importantes entre ambas potencias.

De acuerdo con información difundida desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense busca alcanzar nuevos acuerdos estratégicos y comerciales con el presidente chino, Xi Jinping, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones económicas, inteligencia artificial, tecnología, producción industrial y disputas comerciales.

La visita ha llamado la atención mundial debido al poderoso grupo de líderes empresariales que acompañan a Trump, representando sectores clave como tecnología, finanzas, aviación, energía, manufactura y semiconductores.

Los 12 empresarios que acompañan a Trump en China

Entre las figuras más destacadas del viaje se encuentran:

- Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX.

- Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

- Tim Cook, director ejecutivo de Apple.

- Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock.

- Stephen Schwarzman, director ejecutivo de Blackstone.

- Kelly Ortberg, director ejecutivo de Boeing.

- Brian Sikes, director ejecutivo de Cargill.

- Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup.

- Larry Culp, director ejecutivo de General Electric.

- David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs.

- Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron Technology.

- Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm.

Una cumbre clave para la economía mundial

La reunión entre Estados Unidos y China ocurre en un momento decisivo para la economía global, especialmente por la competencia tecnológica entre ambas potencias y las tensiones relacionadas con los microchips, inteligencia artificial, comercio internacional y cadenas de suministro.

Expertos consideran que la presencia de líderes de empresas como Apple, Nvidia, Tesla y Qualcomm refleja la importancia estratégica que tiene China para las corporaciones estadounidenses, particularmente en áreas como producción tecnológica, mercado consumidor y desarrollo de inteligencia artificial.

Trump también aseguró que otros altos ejecutivos forman parte de la delegación estadounidense, aunque sus nombres aún no han sido revelados oficialmente.