Mulino reacciona a posible renuncia de rectora de la Unachi: ‘Esperemos que así sea’

El presidente José Raúl Mulino reaccionó a los rumores sobre la supuesta renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, durante su conferencia semanal realizada esta vez desde Panamá Norte.

“La Unachi... he leído que la señora renunció, esperemos que así sea”, expresó el mandatario en la mañana de este jueves.

Sin embargo, la propia universidad desmintió posteriormente la versión que circuló en redes sociales, asegurando que la renuncia de Bonagas no se ha producido.

Crisis financiera de fondo

Los rumores surgen en medio de un escenario financiero complejo para la casa de estudios superiores. En un mensaje difundido el domingo pasado, la rectora reconoció que la institución enfrenta una reducción del 34 % en su presupuesto para las vigencias 2025 y 2026, en comparación con 2024.

Según explicó, este recorte impacta de forma directa la capacidad institucional para cumplir compromisos operativos, administrativos y financieros.

Ante la situación, la administración aseguró estar realizando gestiones formales para garantizar la estabilidad y la continuidad de las funciones académicas.

Más de 22 mil estudiantes dependen de la universidad

Bonagas subrayó que la realidad de la Unachi no puede reducirse únicamente a cifras presupuestarias, al destacar que más de 22.000 estudiantes dependen de la institución, muchos provenientes de áreas rurales y de familias para las que la educación superior pública representa una vía de movilidad social.

Pese al panorama adverso, la rectora afirmó que la universidad mantiene en marcha sus procesos académicos, el fortalecimiento de carreras acreditadas, programas de capacitación docente, avances en modernización tecnológica, bibliotecas virtuales y servicios esenciales dirigidos a la comunidad estudiantil.