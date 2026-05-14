Así fue el discurso de Trump durante el banquete oficial con Xi Jinping

Durante el banquete oficial celebrado en Pekín junto al presidente chino, Xi Jinping, el mandatario estadounidense Donald Trump resaltó la importancia de la relación entre ambas potencias y aseguró que las conversaciones sostenidas durante la jornada fueron “extremadamente positivas y productivas”.

En su discurso, Trump destacó los valores que, según dijo, comparten los pueblos de Estados Unidos y China.

“Los pueblos estadounidense y chino compartimos mucho en común. Valoramos el trabajo duro. Valoramos el coraje y el logro. Amamos a nuestras familias y amamos a nuestros países ”, expresó el mandatario.

Asimismo, afirmó que ambos países tienen la oportunidad de construir “un futuro de mayor prosperidad, cooperación, felicidad y paz para nuestros hijos”.

Trump también recordó los orígenes históricos de las relaciones entre Washington y Pekín, señalando que “la relación entre el pueblo estadounidense y el pueblo chino se remonta hasta la fundación de Estados Unidos”.

El presidente estadounidense mencionó además al primer cónsul de Estados Unidos en China, Samuel Shaw, quien llegó al país asiático en 1784 a bordo del primer barco comercial estadounidense que alcanzó esas costas.

“Dos siglos y medio después, esa primera conexión se ha convertido en una de las relaciones más trascendentales de la historia mundial ”, afirmó.

Por su parte, Xi Jinping ofreció unas palabras de bienvenida durante el banquete de Estado realizado en Beijing.

“Es un gran placer ofrecer este banquete de Estado en honor al presidente Trump durante su visita de Estado a China”, declaró Xi. “En nombre del gobierno y el pueblo chinos, quisiera dar una calurosa bienvenida al presidente Trump y a la delegación estadounidense”.

Durante el banquete, Trump también invitó oficialmente a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, a visitar la Casa Blanca en septiembre, en lo que sería un nuevo encuentro diplomático entre ambas potencias.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de expectativas sobre posibles acuerdos económicos y estratégicos entre Washington y Pekín, incluyendo cooperación en temas relacionados con Irán, petróleo y comercio agrícola.