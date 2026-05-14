Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 14 de mayo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA</a>) informó que para este jueves se <b>prevén lluvias aisladas en distintos puntos del país</b>, principalmente durante horas de la tarde.De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada y la mañana se registrarán precipitaciones en zonas marítimas con posibles incursiones hacia sectores de Occidente de <b>Costa Abajo de Colón, costas del norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé</b>. En el resto del territorio nacional no se esperan eventos lluviosos significativos.Para la tarde, el IMHPA prevé aguaceros aislados en las provincias de <b>Panamá, Panamá Oeste, Veraguas (norte y sur), áreas de la Cordillera Central, Chiriquí, Bocas del Toro y Darién.</b>En horas de la noche, las lluvias volverían a concentrarse en zonas marítimas del Caribe y áreas costeras cercanas.Las temperaturas mínimas estarán entre <b>12°C y 22°C</b> en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre <b>24°C y 26°C.</b> Las máximas alcanzarán entre <b>30°C y 35°C</b> en el Pacífico, de <b>30°C a 33°C</b> en el Caribe y entre <b>18°C y 25°C </b>en zonas montañosas.Además, se mantienen índices de radiación UV-B altos a extremos en todo el país, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.