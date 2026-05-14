Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 14 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves se prevén lluvias aisladas en distintos puntos del país, principalmente durante horas de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada y la mañana se registrarán precipitaciones en zonas marítimas con posibles incursiones hacia sectores de Occidente de Costa Abajo de Colón, costas del norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé. En el resto del territorio nacional no se esperan eventos lluviosos significativos.

Para la tarde, el IMHPA prevé aguaceros aislados en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas (norte y sur), áreas de la Cordillera Central, Chiriquí, Bocas del Toro y Darién.

En horas de la noche, las lluvias volverían a concentrarse en zonas marítimas del Caribe y áreas costeras cercanas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 12°C y 22°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 24°C y 26°C. Las máximas alcanzarán entre 30°C y 35°C en el Pacífico, de 30°C a 33°C en el Caribe y entre 18°C y 25°C en zonas montañosas.

Además, se mantienen índices de radiación UV-B altos a extremos en todo el país, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.