Zara supera a Nike y se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo en 2026

La famosa marca textil Zara —propiedad del grupo español Inditex— se convirtió este jueves 14 de mayo en la marca de moda más valiosa del mundo en 2026, desplazando así a la firma estadounidense de ropa deportiva Nike, de acuerdo con la última edición del ranking ‘Top 100 Most Valuable Global Brands’, elaborado por la consultora internacional Kantar.

La clasificación global, recogida por la agencia de noticias Europa Press, señala que Zara logró superar a Nike tras registrar un crecimiento del 18%, alcanzando un valor de marca superior a los $44,000 millones y ubicándose en el puesto 66 del listado, frente al lugar 69 ocupado por Nike. Este avance se presenta como un ejemplo de la importancia de construir relevancia mediante estrategias innovadoras, como la dinamización de las experiencias de compra a través del impulso de herramientas de inteligencia artificial.

Zara alcanza este hito en medio de un mercado complejo para las marcas europeas, incluidas firmas de lujo como Louis Vuitton y Chanel. Por su parte, Hermès encabeza esta categoría dentro de la lista, con un crecimiento del 3%.

En contraste, la multinacional tecnológica Google recuperó el primer lugar del ranking por primera vez desde 2018 gracias a un crecimiento del 57%, desbancando así a su competidor directo Apple, que había liderado la clasificación durante cuatro años consecutivos. De acuerdo con Europa Press, el éxito de Google responde a la integración de su herramienta de inteligencia artificial Gemini en sus productos, la incorporación de funciones de agente en su buscador y la inversión continua en centros de datos.