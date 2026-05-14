Zara supera a Nike y se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo en 2026

La famosa marca textil <b>Zara</b> —propiedad del grupo español <b>Inditex</b>— se convirtió este jueves 14 de mayo en la marca de moda más valiosa del mundo en 2026, desplazando así a la firma estadounidense de ropa deportiva <b>Nike</b>, de acuerdo con la última edición del ranking <b>‘Top 100 Most Valuable Global Brands’</b>, elaborado por la consultora internacional <b>Kantar</b>.La clasificación global, recogida por la agencia de noticias <b>Europa Press</b>, señala que <b>Zara</b> logró superar a <b>Nike</b> tras registrar un crecimiento del 18%, alcanzando un valor de marca superior a los $44,000 millones y ubicándose en el puesto 66 del listado, frente al lugar 69 ocupado por <b>Nike</b>. Este avance se presenta como un ejemplo de la importancia de construir relevancia mediante estrategias innovadoras, como la dinamización de las experiencias de compra a través del impulso de herramientas de <b><a href="/tag/-/meta/ia-inteligencia-artificial">inteligencia artificial</a></b>.<b>Zara</b> alcanza este hito en medio de un mercado complejo para las marcas europeas, incluidas firmas de lujo como <b><a href="/tag/-/meta/louis-vuitton">Louis Vuitton</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/chanel">Chanel</a></b>. Por su parte, <b>Hermès</b> encabeza esta categoría dentro de la lista, con un crecimiento del 3%.En contraste, la multinacional tecnológica <a href="/tag/-/meta/google"><b>Google</b> </a>recuperó el primer lugar del ranking por primera vez desde 2018 gracias a un crecimiento del 57%, desbancando así a su competidor directo <b><a href="/tag/-/meta/apple">Apple</a></b>, que había liderado la clasificación durante cuatro años consecutivos. De acuerdo con <b>Europa Press</b>, el éxito de <b>Google</b> responde a la integración de su herramienta de <b>inteligencia artificial Gemini</b> en sus productos, la incorporación de funciones de agente en su buscador y la inversión continua en centros de datos.