¿Vuelve José Mourinho? La tajante respuesta de Florentino Pérez sobre su regreso al Real Madrid

El nombre de Florentino Pérez ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. Tras su conferencia de prensa, en la que se descargó ante los periodistas sobre su ‘ausencia’ en un momento tan delicado del Real Madrid, el presidente de la institución finalmente concedió una entrevista para seguir hablando sobre la situación actual y el futuro del equipo.

El mandatario no es de dar entrevistas, incluso el mismo confirmó en una conversación que tuvo con el periodista Josep Pedrerol para el programa El Chiringuito. En el mismo, Pérez habló sobre la posibilidad de que haya nuevo entrenador, concretamente sobre el posible regreso de José Mourinho tras su salida en el 2013.

“Me gustan todos los entrenadores. Estuvo con nosotros, nos elevó la competitividad. No es verdad que yo ponga a los entrenadores”, dijo el mandatario del Real Madrid.

A falta de contundencia en su respuesta, el periodista Pedrerol insistió nuevamente en que si tiene en la agenda contratar al portugués, quien en estos momentos dirige al Benfica. “Qué pesado con Mourinho. Con Mourinho no hablé ni cuando vino aquí (en el partido de Champions contra el Benfica)”.

Del otro lado de la moneda, el periodista Fabrizio Romano confirmó en sus redes sociales en que tanto el Real Madrid como Mourinho están cerca de llegar a un acuerdo y estarían en las fases finales de la negociación. “El acuerdo entre el Mourinho y Real Madrid está cerca. Mourinho cumpliría con todas las condiciones tras positivas conversaciones”, resaltó en sus redes sociales.

Aunque dos versiones, la cuestión es que la dirección deportiva es la que se encarga de finalmente firmar a los entrenadores, así como también renovar o fichar a nuevos futbolistas, así lo afirmó Pérez al momento de hablar sobre futuras nuevas contrataciones.

“Siempre ha habido fichajes, siempre hemos fichado a los mejores. He fichado a Figo, a Kaká, a Ronaldo ‘El Gordo’, a Beckham... Cuando hay uno bueno, voy a por él. ¿Haaland? Yo de eso no opino. Es un trabajo de la dirección deportiva, yo no me meto en la dirección deportiva”, aseguró.

El mandatario habló sobre la tensión en el vestuario que se vivió una semana atrás, concretamente con la disputa entre Tchouaméni y Federico Valverde. “Se llevan perfectamente bien. Las peleas en los entrenamientos han sido constantes. Dígaselo a cualquier club. Pero lo que no se tiene es la mala fe de esta campaña orquestada. Lo de que ‘había malcriado a los jugadores’ no sé por qué lo dije. Nunca he hablado con ningún jugador. Ni en aquella época. Se lo juro”, añadió. Otro de los nombres que salió en la entrevista fue la de Xabi Alonso. Sobre esto, Pérez defendió la contratación del español, asegurando que no se equivocaron al contratarlo. Al contrario, acusó la falta de pretemporada la caída del equipo.