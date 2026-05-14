¿Vuelve José Mourinho? La tajante respuesta de Florentino Pérez sobre su regreso al Real Madrid

El mandatario habló sobre la tensión en el vestuario que se vivió una semana atrás, concretamente con la disputa entre Tchouaméni y Federico Valverde.'Se llevan perfectamente bien. Las peleas en los entrenamientos han sido constantes. Dígaselo a cualquier club. Pero lo que no se tiene es la mala fe de esta campaña orquestada. Lo de que ‘había malcriado a los jugadores’ no sé por qué lo dije. Nunca he hablado con ningún jugador. Ni en aquella época. Se lo juro', añadió.Otro de los nombres que salió en la entrevista fue la de Xabi Alonso. Sobre esto, Pérez defendió la contratación del español, asegurando que no se equivocaron al contratarlo. Al contrario, acusó la falta de pretemporada la caída del equipo.