Los anuncios del presidente Mulino para este jueves 14 de mayo

El presidente José Raúl Mulino realizó este jueves su conferencia de prensa semanal desde la inauguración del anillo hidráulico de Panamá Norte, ubicada en el corregimiento de Caimitillo.

Durante su intervención, destacó la importancia de esta obra para fortalecer el suministro de agua potable y mejorar la calidad de vida de miles de residentes del sector.

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Entre los temas abordados, José Raúl Mulino también se refirió a la situación de las planillas estatales y los nombramientos dentro de la administración pública.

El jefe del Ejecutivo indicó que se mantienen revisiones y evaluaciones internas para garantizar mayor control y transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

Asimismo, el presidente señaló que, pese a las recientes renuncias y cambios registrados en algunas entidades gubernamentales, por el momento no tiene previsto realizar modificaciones en su gabinete.

Reiteró que su administración seguirá enfocada en la ejecución de proyectos y en la reorganización de estructuras estatales para mejorar la eficiencia del sector público.