Las 5 claves de Panamá y el mundo | 16 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes este jueves 16 de abril, con hechos destacados en el ámbito local e internacional.

-El presidente José Raúl Mulino encabezó su conferencia de prensa semanal desde la Ciudad de las Artes, donde abordó diversos asuntos de interés público.

-El mandatario reconoció la importancia institucional del procurador general de la Nación, Luis Gómez, y del contralor general de la República, Anel Flores, destacando que ambos cumplen funciones clave dentro del Estado, con competencias definidas en la Constitución y la ley.

-La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) reportó más de 33 mil despachos de combustible subsidiado a nivel nacional, mientras se evalúan nuevas medidas para fortalecer el programa, incluyendo su ampliación a la pesca artesanal y al transporte de carga de alimentos a partir del viernes 17 de abril.

-La Policía Nacional de Panamá informó el inicio de un operativo de intensificación denominado Intervención Territorial Focalizada, que busca reforzar la seguridad en todo el país desde el 15 de abril.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días, tras conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.