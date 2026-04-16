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Las 5 claves de Panamá y el mundo | 16 de abril

Mulino encabezó su conferencia de prensa semanal desde la Ciudad de las Artes.
Mulino encabezó su conferencia de prensa semanal desde la Ciudad de las Artes. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/04/2026 12:00
Panamá y el mundo amanecen este con una agenda informativa intensa, protagonizada por acontecimientos que capturan la atención en distintos frentes.

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes este jueves 16 de abril, con hechos destacados en el ámbito local e internacional.

-El presidente José Raúl Mulino encabezó su conferencia de prensa semanal desde la Ciudad de las Artes, donde abordó diversos asuntos de interés público.

-El mandatario reconoció la importancia institucional del procurador general de la Nación, Luis Gómez, y del contralor general de la República, Anel Flores, destacando que ambos cumplen funciones clave dentro del Estado, con competencias definidas en la Constitución y la ley.

-La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) reportó más de 33 mil despachos de combustible subsidiado a nivel nacional, mientras se evalúan nuevas medidas para fortalecer el programa, incluyendo su ampliación a la pesca artesanal y al transporte de carga de alimentos a partir del viernes 17 de abril.

-La Policía Nacional de Panamá informó el inicio de un operativo de intensificación denominado Intervención Territorial Focalizada, que busca reforzar la seguridad en todo el país desde el 15 de abril.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días, tras conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

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