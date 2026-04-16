CSJ: cambios al contrato hicieron ilegal Lotto y Pega 3

La Sala Tercera de la<b> <a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia</a></b> fundamentó su decisión de declarar ilegal la <b>LOTTO </b>y<b> PEGA 3</b> al concluir que la <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a></b> introdujo cambios contractuales que no estaban contemplados en el acuerdo original, lo que generó <b>vicios de ilegalidad</b>.En el fallo, contenido en un Edicto del 13 de abril, los magistrados analizaron la <b>Adenda N° 5 del 24 de febrero de 2023</b>, suscrita como modificación al contrato del 13 de marzo de 2013 entre la LNB y la empresa <b>Scientific, LLC</b>.Según la sentencia, la adenda alteró las condiciones pactadas inicialmente al incorporar nuevas obligaciones para la contratista, específicamente la implementación de juegos de lotería instantáneos mediante dispositivos electrónicos, correspondientes a los productos LOTTO y PEGA 3.<i>'Dentro de las obligaciones contractuales a cargo de la contratista no estaba la de implementar los juegos de lotería instantáneos mediante el uso de dispositivos electrónicos (LOTTO y PEGA 3)'</i>, establece el fallo en su parte medular.La Sala Tercera concluyó que <b>esta modificación no solo desbordó el alcance del contrato original, sino que también incumplió disposiciones legales vigentes</b> en materia de contratación pública.En ese sentido, el tribunal determinó que la <b>LNB</b> incumplió lo establecido en el <b>artículo 13, numeral 2, del Texto Único de la Ley 22 de 2006</b>, que obliga a las entidades estatales a garantizar el mayor beneficio para el Estado y proteger el interés público en sus actuaciones contractuales.<i>'Se demuestra, sin mayor reparo, que la Lotería Nacional de Beneficencia inobservó lo previsto en el artículo 13, numeral 2, del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que la obliga a preservar el mayor beneficio para el Estado y el interés público'</i>, señala la resolución.El fallo refuerza así la tesis de que la introducción de la LOTTO y PEGA 3 no solo representó un cambio operativo, sino <b>una alteración sustancial del contrato original</b>, sin el debido sustento legal.La decisión judicial se suma al debate previo sobre el impacto de estos<b> juegos electrónicos</b>, que habían sido cuestionados por autoridades del Ejecutivo por su efecto en la rentabilidad de la LNB y su carácter dentro del mercado de juegos de azar.Con este pronunciamiento, la <b>Corte Suprema de Justicia</b> delimita el alcance de las modificaciones contractuales en entidades públicas y subraya la obligación de resguardar el interés estatal en este tipo de acuerdos.