Estados Unidos amenaza con reiniciar guerra contra Irán y refuerza bloqueo en Ormuz

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este jueves desde el Pentágono que Washington está preparado para retomar de inmediato el conflicto armado contra Irán si fracasan las negociaciones en curso. Sus declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión tras la imposición de un bloqueo militar en el estratégico estrecho de Ormuz, ordenado por el presidente Donald Trump. La comparecencia marca la primera intervención pública de Hegseth desde la entrada en vigor de esta medida, que refuerza el control sobre una de las rutas energéticas más críticas del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global.

Fracaso diplomático y presión militar

El endurecimiento del discurso estadounidense llega tras el colapso de las conversaciones celebradas en Islamabad, en las que se buscaba un alto el fuego con Teherán. Según Hegseth, el Ejército estadounidense está “listo y armado” para escalar el conflicto si Irán no acepta las condiciones planteadas por Washington, en un proceso liderado inicialmente por el vicepresidente J. D. Vance. El jefe del Estado Mayor, Dan Caine, respaldó esta postura al detallar que el bloqueo naval se está ejecutando con éxito. Indicó que varias embarcaciones vinculadas a Irán han optado por retirarse ante la presión estadounidense, evitando así una confrontación directa.

Ormuz: eje estratégico bajo control naval

El estrecho de Ormuz, considerado un punto neurálgico para el comercio energético mundial, se ha convertido en el epicentro de la disputa. La Armada estadounidense mantiene vigilancia constante mediante destructores de la clase Arleigh Burke, embarcaciones altamente armadas y diseñadas para operaciones de alta complejidad. Caine describió la zona como un espacio de tráfico intenso y riesgo elevado, donde decisiones tácticas se toman en tiempo real por tripulaciones jóvenes encargadas de maniobrar buques de guerra en condiciones críticas.

Amenaza de sanciones y ataques a infraestructura

Hegseth dejó claro que, de no alcanzarse un acuerdo, Estados Unidos no solo recurrirá a la vía militar, sino también a una ofensiva económica. En ese escenario, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, activaría un paquete de sanciones masivas contra Irán. El funcionario advirtió incluso sobre posibles ataques a instalaciones energéticas clave, elevando el tono de una retórica que describe a Irán como debilitado militarmente, aunque aún activo en una guerra de carácter asimétrico.

Tensiones políticas, religión y prensa

Durante su intervención, Hegseth también lanzó críticas a los medios de comunicación tradicionales, a los que acusó de sesgo político contra la administración Trump. Limitó las preguntas a medios afines al movimiento MAGA, en medio de controversias por cambios en las reglas de acceso a la prensa en el Pentágono. En paralelo, la retórica del conflicto ha incorporado referencias religiosas que han generado rechazo internacional. El papa León XIV condenó recientemente el uso de la religión con fines bélicos o políticos, en una clara alusión al discurso de Washington y a la escalada en Oriente Medio.

Un conflicto en fase crítica