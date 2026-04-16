Estados Unidos amenaza con reiniciar guerra contra Irán y refuerza bloqueo en Ormuz

El endurecimiento del discurso estadounidense <b>llega tras el colapso de las conversaciones celebradas en Islamabad</b>, en las que se buscaba un alto el fuego con <b>Teherán</b>. Según <b>Hegseth</b>, el <b>Ejército estadounidense está 'listo y armado' para escalar el conflicto si Irán no acepta las condiciones planteadas por Washington</b>, en un proceso liderado inicialmente por el vicepresidente <b>J. D. Vance</b>.El <b>jefe del Estado Mayor, Dan Caine</b>, respaldó esta postura al detallar que el bloqueo naval se está ejecutando con éxito. Indicó que <b>varias embarcaciones vinculadas a Irán han optado por retirarse ante la presión estadounidense</b>, evitando así una confrontación directa.