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Política

Embajadora china respalda neutralidad del Canal y dice que hay interés en el TLC

La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan.
La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan. ROBERTO BARRIOS
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 03/06/2026 00:00
Durante su última conferencia de prensa, la embajadora china en Panamá, Xu Xueyuan, habló sobre puertos, las ruinas del monumento chino, cooperación bilateral y la revocatoria de visas por parte de Estados Unidos. Asegura que se mantiene el interés en concretar un Tratado de Libre Comercio y destaca los esfuerzos diplomáticos apostando al multilateralismo

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La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, habló sobre la neutralidad del Canal de Panamá, las relaciones bilaterales entre ambos países y las “ruinas” del monumento chino junto al Puente de las Américas durante su última conferencia de prensa este martes 2 de junio.

“Yo creo que si Taiwán, que es solamente una provincia de China, se retira del Tratado de Neutralidad, la República Popular de China tendría una actitud totalmente abierta para su adhesión”, manifestó la embajadora saliente. Afirmó que aún antes de la creación del tratado, China ha sido solidaria con la causa panameña para recuperar la soberanía de la vía interoceánica. “China ha reiterado múltiples veces, explícitamente y textualmente que China respeta la soberanía panameña sobre el Canal y la neutralidad permanente del Canal. Pero, lo más importante es garantizar que el actual tratado de neutralidad se cumpla. Es decir, que el Canal siempre esté firmemente en las manos panameñas y no sean objetivo de amenazas de otras partes”, enfatizó.

Uno de los grandes puntos de tensión recientes entre Panamá y China han sido los reclamos de CK Hutchison por la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa, así como las detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos.

“Quiero reiterar una vez más que los intereses de empresas chinas en este caso han sido afectados. La parte china ha defendido y seguirán defendiendo los intereses y derechos legítimos y razonables de las empresas chinas”, declaró la embajadora. Añadió que las empresas chinas generan empleos e ingresos para el país. “Si bien estas interacciones no están exentas de ciertos litigios, esos litigios deben resolverse mediante consultas amistosas y no mediante un dictamen judicial”, concluyó.

En otro tema económico, se refirió al futuro del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. “En la parte china nunca hemos renunciado el buen deseo de negociar un TLC con Panamá. Yo creo que también es el mismo caso del gobierno panameño”, apuntó la embajadora. “Sobre este TLC, yo tengo plena confianza de que se va a dar tarde o temprano. China y Panamá han llevado a cabo cinco rondas de negociación sobre este TLC. Así que ya tenemos una base”, acotó.

Reunión entre cancilleres

En el tema portuario, apuntó a la reunión entre el canciller panameño Javier Martínez-Acha y su homólogo chino, Wang Yi, al margen de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

De esa reunión, la embajadora Xu destacó puntos claves como el apoyo de ambas naciones al multilateralismo, la relación histórica y cultural, y el respeto mutuo por los intereses medulares de ambas partes. En ese sentido, se refirió a la posibilidad de la creación de una oficina de promoción comercial de Taiwán en Panamá.

“Panamá reitera su firme adhesión al principio de una sola China y reitera que no permitirá a Taiwán establecer una supuesta oficina en Panamá. Mientras tanto, la parte de China ha dejado una vez más en claro que si se puede resolver la cuestión de Taiwán, no habrá un problema para China sumarse al tratado de neutralidad,afirmó.

Sobre la reunión de cancilleres, también habló del interés de ambas naciones en ampliar su cooperación y apuntó al proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal como un proyecto emblemático que beneficiará a miles de panameños.

Monumento en ruinas

La embajadora Xu hizo mención especial del monumento chino que servía como mirador junto al Puente de las Américas. El monumento, construido en 2004 como parte de un homenaje a los 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá, fue demolido por instrucción de la alcaldesa de Arraiján en diciembre de 2025.

“Cuando pasamos por el Puente de las Américas, lo que queda ahora son los leoncitos solitos y la base del monumento. Son ruinas del monumento. Las autoridades y gobierno panameño han dejado bien claro que se ha ordenado y se va a reconstruir el monumento en el mismísimo lugar,” declaró la embajadora china. “Esperamos vehementemente ver los resultados y avances visibles de esta reconstrucción en el mismo lugar”.

Estados Unidos y visas

La diplomática compartió también su reacción a la decisión de Estados Unidos de revocar visas a panameños que viajaran a China, entre ellos periodistas. Comentó que otorgar o revocar visas es una decisión soberana de cada país, pero que China no tiene intención de revocar visas a panameños por ir a Estados Unidos.

“Nuestro mejor deseo que todo panameño que tenga visa china y también visa estadounidense. El gobierno chino jamás cancelaría una visa china a un ciudadano panameño simplemente porque han viajado a Estados Unidos o se han llevado bien con Estados Unidos. Nuestro deseo con toda sinceridad es que el panameño pueda ir a Disney y también abrazar a un oso panda”, exclamó.

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