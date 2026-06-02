Embajadora china respalda neutralidad del Canal y dice que hay interés en el TLC

La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, habló sobre la neutralidad del Canal de Panamá, las relaciones bilaterales entre ambos países y las “ruinas” del monumento chino junto al Puente de las Américas durante su última conferencia de prensa este martes 2 de junio.

“Yo creo que si Taiwán, que es solamente una provincia de China, se retira del Tratado de Neutralidad, la República Popular de China tendría una actitud totalmente abierta para su adhesión”, manifestó la embajadora saliente. Afirmó que aún antes de la creación del tratado, China ha sido solidaria con la causa panameña para recuperar la soberanía de la vía interoceánica. “China ha reiterado múltiples veces, explícitamente y textualmente que China respeta la soberanía panameña sobre el Canal y la neutralidad permanente del Canal. Pero, lo más importante es garantizar que el actual tratado de neutralidad se cumpla. Es decir, que el Canal siempre esté firmemente en las manos panameñas y no sean objetivo de amenazas de otras partes”, enfatizó.

Uno de los grandes puntos de tensión recientes entre Panamá y China han sido los reclamos de CK Hutchison por la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa, así como las detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos.

“Quiero reiterar una vez más que los intereses de empresas chinas en este caso han sido afectados. La parte china ha defendido y seguirán defendiendo los intereses y derechos legítimos y razonables de las empresas chinas”, declaró la embajadora. Añadió que las empresas chinas generan empleos e ingresos para el país. “Si bien estas interacciones no están exentas de ciertos litigios, esos litigios deben resolverse mediante consultas amistosas y no mediante un dictamen judicial”, concluyó.

En otro tema económico, se refirió al futuro del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. “En la parte china nunca hemos renunciado el buen deseo de negociar un TLC con Panamá. Yo creo que también es el mismo caso del gobierno panameño”, apuntó la embajadora. “Sobre este TLC, yo tengo plena confianza de que se va a dar tarde o temprano. China y Panamá han llevado a cabo cinco rondas de negociación sobre este TLC. Así que ya tenemos una base”, acotó.