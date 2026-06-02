Interrogatorio del expresidente Zapatero, trama con una sociedad local, se postergó

Este martes se suponía que el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero rendiría explicaciones tras ser imputado por supuesto fraude o falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, investigación en la que salió a relucir una sociedad panameña, pero se pospuso para el próximo 17 y 18 de junio.

Así lo publicó el medio eleconomista.es, el juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, accedió al pedido de la defensa del exmandatario socialista español quien argumentó que requería mayor tiempo por la complejidad del caso para abordar la investigación relacionada a la aerolínea Plus Ultra.

Se trata del rescate con fondos públicos españoles a esta empresa de capital español y venezolano, por 53 millones de euros ($62 millones) durante la pandemia, que se denuncia no tenían que pagarse porque la aerolínea estaba en quiebra.

Para aparentar supuesta solvencia habría recibido un préstamo que se denuncia como “ficticio” de la sociedad panameña Panacorp, que desde 2024 se llama Avanza Casa de Valores, S.A.

Esta sociedad tiene como gerente a Erwin Kurt Thomas Monagas y es presidida y representada legalmente por el venezolano nacionalizado panameño Alcides José Carrión Romero, último quien fue multado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por ejercer como Ejecutivo Principal u Oficial de Cumplimiento sin licencia. También se multó a Panacorp por otorgar un préstamo participativo en condiciones ajenas a las normas del mercado de valores, por $50,000.

Este préstamo, que según el expediente de la SMV se identifica como “PL**01” por la reserva de la identidad de los clientes, era para comprar aviones.

“No existe una concordancia económica, toda vez que en los estados de cuenta de PL**01 emitidos por la casa de valores están como préstamo de margen sin intermediar en el mercado de valores, solo retirado en efectivo, sin indicar para que se utilizó el “préstamo participativo” de Panacorp” cita la SMV en una resolución.

A Zapatero se le investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo concedido a Plus Ultra. En 2024, la fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal descubrió que el dinero del rescate se habría utilizado para blanquear dinero de la corrupción venezolana, según eleconomista.es