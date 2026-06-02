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La Joyita: 195 presos se fugaron; las autoridades inician investigación

La Joyita: 195 presos se fugaron; las autoridades inician investigación
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 03/06/2026 00:00
El director de la Policía Nacional y la ministra de Gobierno revelaron detalles sobre lo ocurrido en La Joyita durante una conferencia de prensa. Adelantan investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública por su posible complicidad

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La fuga en el centro penitenciario de La Joyita involucró cinco pabellones penitenciarios y resultó en la fuga de 195 privados de libertad, de los cuáles 69 permanecen evadidos y 3 fallecieron dentro de los pabellones. Hubo fugados capturados entre arbustos, robo de taxis y una persona aprehendida mientras compraba en un McDonald’s.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que se trata de personas de alto perfil criminal, pertenecientes a diversas organizaciones criminales que operan dentro del país. Durante una conferencia de prensa celebrada en el Ministerio de Gobierno, reveló que los fallecidos murieron dentro de los pabellones penitenciarios. No precisó que tipo de arma fue utilizada, señalando que se adelantan investigaciones.

Tanto el director de la Policía Nacional como la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reconocieron que hubo también fallas dentro del propio cuerpo de seguridad y aseguran que ya se adelantan investigaciones.

“Personalmente yo le pedí al director que proceda a cambiar las unidades que manejan el perímetro del control 1 se han trasladado y tomarán su decisión”, afirmó la ministra de Gobierno. “Las investigaciones están andando contra cualquier funcionario, privado de libertad, y persona que haya permitido que esta situación se diera. El objetivo al final es poder sanear el sistema penitenciario. Sabemos lo que existía allá adentro, existe todavía, que se resiste al cambio, se está sacudiendo el sistema, la resistencia se va a dar”, acotó.

El director de la Policía detalló por su parte que ordenó a diez unidades de la Dirección de Responsabilidad Profesional que investiguen las actuaciones de la Policía durante los hechos.

“Seguramente algo se pudo haber manejado diferente o pudo haber sido manejado mejor”, reconoció.

Fernández también compartió que tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos durante los enfrentamientos, aunque ninguno se encuentra por el momento en estado de gravedad.

Cómo empezó todo

La semana pasada, La Estrella de Panamá informó que el director de la Policía Nacional rindió un informe al presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre la estrategia para combatir las pandillas en Panamá. No se divulgaron detalles sobre cuál exactamente era esta estrategia. Sin embargo, se empezaron a reportar movimientos masivos de privados de libertad alrededor del país. Unos 200 privados de libertad fueron trasladados de Chiriquí a otros centros penitenciarios. Y este lunes se estaba realizando el traslado de personas, líderes criminales dentro de los pabellones de la cárcel, a Chiriquí. Este fue precisamente el detonante para el motín y la fuga.

Un total de cinco pabellones penitenciarios se vieron involucrados, según confirmó la Policía Nacional. El caos reinó y los 195 lograron escapar. Sin embargo, muchos fueron recapturados en el área cercana, escondidos entre arbustos u otros lugares.

En La Joyita hay recluidos unos 4,800 privados de libertad. La ministra de Gobierno compartió que no todos participaron en la revuelta, incluso ayudando a funcionarios del ministerio que estaban realizando una inspección. “Privados de libertad pusieron a salvo a funcionarios, otros igual con el departamento de cocina. Gracias a la protección y la acción rápida de otros privados de libertad, se pudo evacuar a funcionarios y a personal que no debería estar en esa situación,” afirmó.

Familiares de privados de libertad cuyo paradero aún no se conoce se reunieron este martes con autoridades en el complejo penitenciario. Las autoridades piden su cooperación para dar con su captura.

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