La Joyita: 195 presos se fugaron; las autoridades inician investigación

La fuga en el centro penitenciario de La Joyita involucró cinco pabellones penitenciarios y resultó en la fuga de 195 privados de libertad, de los cuáles 69 permanecen evadidos y 3 fallecieron dentro de los pabellones. Hubo fugados capturados entre arbustos, robo de taxis y una persona aprehendida mientras compraba en un McDonald’s.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que se trata de personas de alto perfil criminal, pertenecientes a diversas organizaciones criminales que operan dentro del país. Durante una conferencia de prensa celebrada en el Ministerio de Gobierno, reveló que los fallecidos murieron dentro de los pabellones penitenciarios. No precisó que tipo de arma fue utilizada, señalando que se adelantan investigaciones.

Tanto el director de la Policía Nacional como la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reconocieron que hubo también fallas dentro del propio cuerpo de seguridad y aseguran que ya se adelantan investigaciones.

“Personalmente yo le pedí al director que proceda a cambiar las unidades que manejan el perímetro del control 1 se han trasladado y tomarán su decisión”, afirmó la ministra de Gobierno. “Las investigaciones están andando contra cualquier funcionario, privado de libertad, y persona que haya permitido que esta situación se diera. El objetivo al final es poder sanear el sistema penitenciario. Sabemos lo que existía allá adentro, existe todavía, que se resiste al cambio, se está sacudiendo el sistema, la resistencia se va a dar”, acotó.

El director de la Policía detalló por su parte que ordenó a diez unidades de la Dirección de Responsabilidad Profesional que investiguen las actuaciones de la Policía durante los hechos.

“Seguramente algo se pudo haber manejado diferente o pudo haber sido manejado mejor”, reconoció.

Fernández también compartió que tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos durante los enfrentamientos, aunque ninguno se encuentra por el momento en estado de gravedad.